Pentathlon, Giorgia Gennaro bronzo nella finale femminile degli Europei U15

Arrivano notizie importanti per l’Italia dai Campionati Europei Under 15 di pentathlon moderno 2026 in corso di svolgimento a Caldas Da Rainha, in Portogallo. Giorgia Gennaro, infatti, ha centrato la medaglia di bronzo ribadendo quanto fatto un anno fa a Kaunas.

Giorgia Gennaro ha chiuso con 1152 punti, mentre la medaglia d’oro è andata alla bielorussa Alisa Kvashneuskaya, con 1171,mentre al secondo posto ha concluso la padrona di casa Ines Esteves Carvalho, argento con 1154.

Le altre azzurre: 20a Ariel Manicardi Ukmar (Pentamodena), 21a Anna Simonelli Silva (Cus Bergamo), 25a Kloe Bero (Pentafiano), 26a Sveva Mattei (Cinque Per Tutti), 27a Francesca Zingaretti (Pentafiano), 28a Giulia Muzzin (Pentanuoto) e 30a Emma Di Marco (Pentafiano).

Nel complesso l’Italia (Gennaro, Manicardi Ukmar, Anna Simonelli Silva) ha centrato il quarto posto a squadre alle spalle di Bielorussia, Turchia e Polonia.

Nella finale maschile, invece, l’Italia centra la medaglia di bronzo a squadre con Brando Morosetti (Athlion Roma), Giulio Mattioni (Athlion Roma) e Cristiano De Simone (One For Five).