Pentathlon
Pentathlon, Annachiara Allara e Federisco Visco centrano l’oro nella staffetta mista degli Europei U19
Chiusura con il botto per l’Italia che, nell’ultima giornata dei Campionati Europei Under 19 di pentathlon moderno 2026, centra la medaglia d’oro nella staffetta mista con Annachiara Allara e Federico Visco.
A Caldas Da Rainha (Portogallo) il duo azzurro ha chiuso con 1425 punti contro i 1420 dei magiari Zora Daranyi e Domonkos Gyepessy, quindi medaglia di bronzo per la Cechia con Stella Ohrablova e Jan Markvart, terza con 1399 punti.
Si chiude, quindi, un Campionato Europeo straordinario per Annachiara Allara, laureatasi ieri campionessa europea, e già medaglia di bronzo nella staffetta femminile insieme a Sara Beggio nella giornata inaugurale.
Nella giornata odierna si è disputata anche la gara di staffetta mista a livello Under 15. Oro per Bielorussia 1 con 1097 punti, argento per Polonia 1 con 1077, quindi Turchia 1 con 1056. Italia 1 (Giorgia Gennaro e Brando Morosetti) chiude in ottava posizione con 1015 punti subito davanti a Italia 2 con 1014 (Ariel Manicardi Ukmar e Giulio Mattioni).