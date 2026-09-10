Pentathlon, Allara e Beggio staccano il pass per la finale degli Europei Under 19

Arrivano buone notizie per i colori azzurri dagli Europei Under 19 di pentathlon moderno 2026 che si stanno disputando a Caldas Da Rainha (Portogallo). Oggi erano in programma le qualificazioni femminili e due nostre portacolori sono state in grado di staccare il pass per l’atto conclusivo che si disputerà sabato 12 settembre.

Stiamo parlando di Annachiara Allara (Junior Asti) e Sara Beggio (P.M.Torino) che saranno in scena nella finale femminile agli Europei Under 19. Una nuova occasione per salire nuovamente sul podio dopo la medaglia di bronzo nella staffetta. Eliminate, invece, le altre due azzurre, Valentina Ibba (Avia Pervia), che ha chiuso in ventesima posizione, e Matilde Piglionico (Flaminio), che si è classifica in ventitreesima posizione. Nel gruppo “B“ invece chiude ventunesima Sophie Pellegrini (Area 51) davanti all’altra azzurra Rebecca Montagnani (Avia Pervia) a 1305.

Quale sarà il programma della giornata di domani? Venerdì 11 settembre sarà la volta della finale maschile con in gara quattro italiani: Riccardo Spagnolini (P.M. Modena), Tommaso Tuccimei (Athlion Roma), Federico Visco (Farapentathlon) e Alessandro Boero (Junior Asti).

Passando agli Europei Under 15, invece, domani vedremo le finali della rassegna continentale. Per l’Italia saranno in azione Giulio Mattioni (Athlion Roma), Brando Morosetti (Athlion Roma), Sveva Mattei (Cinque Per Tutti), Simone Filippi (Equestrian Center), Giorgia Gennaro (Futura CM), Matteo Sfregola (Futura PM), Mattia Fauci (One For Five), Cristiano De Simone (One For Five), Flavio Panarese (One For Five), Kloe Bero (Pentafiano), Emma Di Marco (Pentafiano), Francesca Zingaretti (Pentafiano), Ariel Manicardi Ukmar (Pentamodena), Alessio Ferrarini (Pentamodena), Anna Simonelli Silva (Cus Bergamo), Giulia Muzzin (Pentanuoto).