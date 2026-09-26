“Pensavo fossi a Pechino…”. “Anche io!”. Lo scambio di battute tra Sinner ed Anna Wintour

Scambio di battute tra Jannik Sinner ed Anna Wintour, colei che fino allo scorso anno direttrice di Vogue America: i due si sono incontrati a Milano, durante la sfilata di Gucci, noto marchio di moda del quale il tennista azzurro è testimonial.

Wintour, vedendo il numero 1 del mondo gli ha detto: “Pensavo fossi a Pechino!“, e Sinner, con un sorriso, ha ammesso: “Lo pensavo anch’io“. Dunque la decisione di non giocare il 500 cinese era già maturata, pur non essendo ancora stata comunicata ufficialmente.

In seconda battuta la giornalista britannica ha chiesto al tennista azzurro informazioni circa il suo possibile ritorno in campo, ed anche in questo caso Sinner ha risposto con un sorriso ed una frase sibillina: “Se non sono pronto per gennaio, allora diventa un problema“.