Pedro Acosta trionfa a Spielberg e centra la prima vittoria in MotoGP! Martin davanti a Bezzecchi, in difficoltà Marquez

Missione compiuta! Pedro Acosta si sblocca e ottiene la tanto agognata prima vittoria in MotoGP, tornando sul gradino più alto del podio quasi tre anni dopo l’ultima volta (Indonesia 2023 in Moto2) e archiviando il diciassettesimo successo della carriera nel Motomondiale. Il giovane talento spagnolo si è imposto nel Gran Premio d’Austria 2026, appuntamento di casa per la KTM e quindicesimo round della stagione, al termine di un weekend in cui ha dimostrato di essere stabilmente il più forte del lotto al Red Bull Ring di Spielberg.

La doppietta è sfumata in maniera inopinata per la caduta di ieri nella Sprint, ma quest’oggi Acosta si è riscattato centrando il vero grande obiettivo di questa sua terza e ultima stagione in KTM prima di trasferirsi a fine anno nel team ufficiale Ducati al fianco di Marc Marquez, oggi solo quinto in una gara difficile per lui ed in generale per la casa di Borgo Panigale.

Alle spalle del murciano si sono attestate ben tre Aprilia, con gli “ufficiali” Jorge Martin e Marco Bezzecchi in seconda e terza piazza davanti alla RS-GP Trackhouse del giapponese Ai Ogura, quarto al rientro dall’infortunio. Settimo un Francesco Bagnaia sicuramente in crescita rispetto ad Aragon e Misano, mentre delude Fabio Di Giannantonio in nona posizione.

Con questo risultato Martin consolida la sua leadership nella generale al termine del GP d’Austria con un vantaggio di 12 punti su Marc Marquez, 42 su Bezzecchi, 72 su Acosta, 76 su Di Giannantonio, 84 su Ogura e 103 su Fernandez.

CLASSIFICA GP AUSTRIA MOTOGP 2026

1. Pedro ACOSTA (Red Bull KTM Factory Racing) 42:16.996

2. Jorge MARTIN (Aprilia Racing) +1.017

3. Marco BEZZECCHI (Aprilia Racing) +1.209

4. Ai OGURA (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +2.139

5. Marc MARQUEZ (Ducati Lenovo Team) +7.339

6. Brad BINDER (Red Bull KTM Factory Racing) +8.720

7. Francesco BAGNAIA (Ducati Lenovo Team) +9.686

8. Fermin ALDEGUER (BK8 Gresini Racing MotoGP) +12.365

9. Fabio DI GIANNANTONIO (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +14.869

10. Johann ZARCO (Honda LCR) +16.266

11. Enea BASTIANINI (Red Bull KTM Tech3) +16.640

12. Raul FERNANDEZ (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +20.940

13. Takaaki NAKAGAMI (Honda HRC Castrol) +21.032

14. Luca MARINI (Honda HRC Castrol) +22.391

15. Diogo MOREIRA (Honda LCR) +24.949

16. Pol ESPARGARO (Red Bull KTM Tech3) +25.148

17. Fabio QUARTARARO (Monster Energy Yamaha MotoGP) +30.140

18. Franco MORBIDELLI (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +34.200

19. Alex RINS (Monster Energy Yamaha MotoGP) +34.413

20. Toprak RAZGATLIOGLU (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +46.724

21. Jack MILLER (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +1’07.530

NC Alex MARQUEZ (BK8 Gresini Racing MotoGP)