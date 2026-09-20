Pedro Acosta: “Oggi non potevo sbagliare, mi è servito tutto per vincere”

Era uno dei favoriti per il weekend di Spielberg ed oggi non ha deluso le aspettative. Pedro Acosta ha infatti riscattato la caduta nella Sprint di ieri conquistando oggi il Gran Premio di Austria 2026 e festeggiando la sua prima vittoria in carriera in top class. Gara perfetta del centauro della KTM, capace di smarcare le Aprilia mostrando un ritmo superiore a tutti.

Seconda posizione per Jorge Martin che grazie a questo risultato allunga nel Mondiale portando il suo vantaggio da Marquez a 12 punti. Completa il podio l’altra Aprilia di Marco Bezzecchi che non ne ha avuto abbastanza per attaccare nuovamente il suo compagno di squadra. Vittoria meritata, al suo 56esimo GP, per Pedro Acosta, apparso già dal venerdì il più veloce sul tracciato di casa per KTM.

Ai microfoni di Sky Sport, il centauro iberico ha così commentato la sua gara: “Tutta l’esperienza mi è servita per vincere oggi, compresa la caduta di ieri. Difficile avere un’opportunità in MotoGP contro Ducati e Aprilia. Noi non siamo al loro livello e la caduta di ieri non ha aiutato. Alla fine abbiamo vinto nella casa della KTM, sono davvero felice”.

I complimenti per il suo carattere: “Voglio essere una bella persona anche quando sono frustrato. Sono sicuramente più contento di altri giorni”. Il riscatto dopo la caduta di ieri: “Mancare ieri il successo per colpa mia non è stato facile. Oggi non potevo fare errori, sono contento per la KTM. Conosco la fatica economica che hanno fatto”.