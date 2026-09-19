Pedro Acosta: “Dobbiamo essere soddisfatti, facciamo sempre fatica in qualifica con la morbida”

Si è concluso con la pole position di Jorge Martin la qualifica del Gran Premio di Austria 2026, quindicesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito del Red Bull Ring, lo spagnolo ha sorpreso tutti per la sue velocità sul giro secco, stampando alla fine del Q2 il crono di 1:27.917 che vale la prima posizione per la Sprint Race e la gara, dove il campione del mondo 2024 può puntare al bersaglio grosso.

L’Aprilia dell’iberico ha anticipato di soli quindici millesimi la Ducati di Marc Marquez che si è dovuto accontentare della seconda posizione. Delude leggermente la KTM di Pedro Acosta che non è riuscito ad andare il terzo posto. Il talento spagnolo sembrava essere il grande favorito dopo l’incredibile venerdì ma sul giro secco ha fatto come sempre fatica, accumulando un ritardo di 71 millesimi sulla pista di casa.

Ai microfoni di Sky Sport, Acosta ha brevemente riassunto così la sua qualifica: “Facciamo fatica in qualifica con la gomma morbida. Dobbiamo essere soddisfatti. Solitamente parto dalla terza fila quindi vedremo cosa posso fare oggi. Facile fare errori in questo circuito. Marquez e Martin hanno dimostrato questa mattina un ritmo superiore”.