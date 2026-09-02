Pedersen: “Non sono al mio livello in questo momento. Per i Mondiali credo ci siano convocati più forti”

Mads Pedersen accusa un ritardo superiore ai dieci minuti nella decima tappa della Vuelta a España, Alcaraz-Elche de la Sierra. Il danese, ai microfoni di Eurosport, mette in discussione la possibilità di continuare la corsa spagnola e la propria partecipazione alla rassegna iridata di Montreal.

Sull’analisi del proprio stato di forma in un frangente sicuramente complicato: “Non sono al mio livello in questo momento, la forma è sufficiente, ma qualcosa chiaramente non va. Ora credo che sia arrivato il momento di valutare la situazione. Torniamo al lavoro e vedremo qual è il piano migliore per la prossima parte della corsa.

Sulla voglia di continuare il proprio percorso, ma a patto che questa scelta possa avere un senso: “Ci sono più persone che dovranno prendere questa decisione. Alla fine, vedremo. Ovviamente mi piacerebbe continuare la corsa, ma la scelta deve avere un senso”.

Sulla possibilità di lasciare spazio ai Mondiali a candidati più forti: “C’è ancora molta strada da fare fino a Granada, ma credo che rimanere qui e continuare sia la cosa migliore da fare in vista dei Mondiali, anche se al momento sembra che ci siano dei candidati più forti per prendere il mio posto“.