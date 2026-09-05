Paul Casey vola in testa dopo tre giri all’European Masters, Francesco Laporta nei dieci

Moving day di un certo livello all’European Masters di Crans Montana. A guidare dopo tre giri c’è Paul Casey, l’esperto britannico che negli ultimi anni aveva deciso di passare con la LIV Golf. Giro in -7 per lui, che sale così a -16 nel contesto complessivo del torneo, e rimangono anche tante le lunghezze di vantaggio sulla concorrenza: tre.

Alle sue spalle un quartetto composto dagli spagnoli Eugenio Chacarra e Nacho Elvira, dal sudafricano Erik van Rooyen e dall’austriaco Maximilian Steinlechner, tutti a -13. Alle loro spalle ancora spazio per il Paese iberico, che ha Angel Ayora in settima posizione a -12.

Molto positiva la situazione per Francesco Laporta: il pugliese è settimo nel gruppo a -11 che comprende anche il giapponese Keita Nakajima e l’inglese Todd Clements. A chiudere la top ten un gruppo enorme di 14 giocatori a -10, tra i quali si segnalano l’austriaco Bernd Wiesberger, l’americano Patrick Reed e il danese Rasmus Hojgaard, oltre al padrone di casa Joel Girrbach. E compreso anche l’ormai ex leader, il sudafricano Thriston Lawrence.

Meno fortunati quest’oggi gli altri italiani he si sono resi capaci di superare il taglio: per Edoardo Molinari c’è il 34° posto a -7, mentre per quanto riguarda Guido Migliozzi e Stefano Mazzoli c’è il 50° posto a -4. 58° a -3, invece, Gregorio De Leo.