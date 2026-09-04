Pattinaggo artistico a rotelle: pioggia di medaglie nell’inline agli Europei 2026. Oro per Riccioni

Arrivano le prime, preziosissime, medaglie da Ponte di Legno, località teatro in questi giorni dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico a rotelle. E il merito è degli atleti facente parte della specialità dell’inline, capaci di guadagnare complessivamente sette metalli tra Senior e Junior.

La gioia più grande l’hanno regalata nella massima categoria Viola Riccioni ed Alessia Bilancioni, capaci di mettere a referto una doppietta entusiasmante, fondamentalmente scambiandosi di posto rispetto a ieri. La Neo Campionessa d’Europa infatti, seconda nel corto, ha preso il largo nel free program proponendo un layout contrassegnato da due doppi axel in combinazione, rispettivamente con il doppio loop e con il doppio flip, eseguendo poi altri quattro salti da due giri di rotazione che le hanno concesso di raggiungere quota 74.75 (42.88, 31.87) per 119.55. Bilancioni invece ha perso terreno per via di una perfromance caratterizzata da alcune dafaillance che non le hanno impedito di rimanere sul podio, accontentandosi di 56.04 (24.78, 32.26) per 101.48. Il bronzo è stato invece strappato dall’iberica Adriana Santiago Navarro con 57.85 (28.71, 30.14) per 9901.

David Gutièrrez Bollain ha ottenuto il metallo più pregiato nella gara maschile, imponendosi anche nel libero dove ha guadagnato uno score di 101.55 (59.21, 43.34) per 167.46 scavando un solco significativo rispetto al nostro Nicolò Desogus, ottimo argento con 84.01 (45.74, 38.27) per 131.73 seguito dall’altro spagnolo Ivan Jimenez Lopez, terzo con 67.93 (34.28, 34.65) per 107.41. Ai piedi del podio Michele Casanova con 51.14 (22.58, 29.56) per 77.67.

In campo Junior oro per dispersione per la nostra Rachele Bianchi, abile a confermare la prima piazza già strappata nello short chiudendo i giochi con un free valutato 57.72 (27.10, 31.62) arrivando al totale di 100.71. Rimonta poi della spagnola Nerea Lòpez Vela, quarta nel segmento breve e argento con54.58 (28.52, 27.06) per 89.58. L’Italia sorride anche con Alice Pozzobon, la quale ha conquistato il bronzo con 51.12 (22.85, 28.27) per 87.71. Classifica immutata invece tra gli uomini, con la vittoria andata all’iberico Miguel Santoyo Aldeguer con 67.81 (34.77, 34.04) per 110.25 seguito dagli azzurri Nicholas Schiavon e Davide Spadafora, rispettivamente secondo e terzo con 67.71 (33.70, 30.01) per 104.62 e 52.34 (22.58, 30.76) per 82.05.

In serata si è svolto inoltre il corto delle coppie d’artistico, dove a recitare il ruolo di grandi protagonisti sono stati ovviamente i detentori del titolo iridato Micol Mills-Tommaso Cortini che, nonostante un errore nel doppio axel in parallelo, si sono nuovamente attestati sopra l’importantissima soglia dei 90 punti, rubando l’occhio nei due sollevamenti Venerucci e Vite Reverse, chiamati di livello 4 come la splendida spirale della morte. Atterrando anche il triplo rittberger lanciato e ottenendo un grado di esecuzione positivo nella trottola d’insieme combinata gli atleti di Cristina Pelli e Patrick Venerucci hanno stampato 90.53 (60.54, 30.99) ipotecando il primo posto. Seguono Anna Sartori-Andrea Di Punzio, secondi con 64.29 (43.62, 21.67) e Cecilia Culcasi-Jacopo Russo, terzi con 60.37 (40.62, 20.75). Dominio Italia anche in categoria Junior con Ginevra Riccardo-Rodolfo Cortini al comando delle operazioni con 59.57 (39.16, 20.41) e Gaia Rachele Guerra-Jacopo Zambon secondi con 50.32 (32.07, 18.25) rifilando un distacco siderale su Alicia e Alvado Castinerais, terzi con 38.95 (22.70, 16.25).