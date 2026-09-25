Pattinaggio di figura: Soldati-Tagliabue quinti dopo la rhythm dance alla tappa Junior Grand Prix di Butami

Comincia con una quinta posizione provvisoria la gara di Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue, unici azzurri impegnati questo fine settimana sul ghiaccio di Batumi, località della Georgia teatro della quinta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico. Buona la prova dei nostri ragazzi nella rhythm dance, rimasti leggermente attardati a causa di alcune chiamate sui livelli.

la coppia di danza italiana ha inaugurato il programma realizzando una buona sequenza di twizzles, assegnata di livello 4 per entrambi i pattinatori, per poi passare in rassegna il pattern obbligato di Westminster Waltz, di livello 1, oltre che il sollevamento stazionario, di livello 4, e la sequenza di passi sulla midline, di livello 1.

In virtù di quanto fatto gli atleti si sono accontentati di 57.65 (30.58, 27.07), appena due lunghezze meno rispetto al gradino più basso del podio occupato dai tedeschi Darya Grimm-Grigorii Rodin, con in dote 59.65 (31.48, 28.17). A comandare le operazioni sono invece i francese Ambre Perrier Gianesini-Samuel Blanc Klaperman, leader con 62.27 (33.05,29.22), un punto in più rispetto agli statunitensi Xinyu Chen-Gordei Chitpakhovian, secondi con 61.70 (35.83, 26.87).

Ribaltone pazzesco poi nella gara individuale maschile, terminata con il successo dell’elvetico Ean Weiler che, dopo la seconda piazza arpionata nel corto, nonostante n errore nel triplo axel in combinazione ha confezionato anche il secondo libero ricevendo una valutazione di 140.55 (66.82, 73.73) trovando la vittoria con 221.72, complice il blackout di Sena Takahashi, scivolato dal primo al terzo posto con 128.68 (57.12, 75.56) per 214.87 a causa del sesto libero del lotto viziato da tre errori gravi, tra cui anche una caduta. Da segnalare poi la remuntada significativa dell’altro giapponese Hayato Okazaki, capace di schizzare dalla settima alla piazza d’onore grazie ad un free da 150.09 (76.22, 73.87) per 217.27 impreziosito da un quadruplo toeloop e altri sette tripli.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

Ean Weiler (SUI) – 221.72 punti Hayato Okazaki (JPN) – 217.27 punti Sena Takahashi (JPN) – 214.87 punti Denis Krouglov (BEL) – 206.63 punti Patrick Blackwell (USA) – 203.59 punti Daniil Valanov (NOR) – 198.11 punti Henry Gao (USA) – 189.15 punti Artur Smagulov (KAZ) – 186.24 punti Makar Nikolaev (GEO) – 184.16 punti Aleksandr Pliushchenko (AZE) – 181.97 punti James Cha (CAN) – 178.69 punti Mehmet Cenkay Karlikli (TUR) – 176.41 punti Edward Solovyov (GBR) – 174.26 punti Mikayel Salazaryan (ARM) – 173.89 punti Deyan Mihaylov (BUL) – 171.79 punti Aaron Kim (KOR) – 169.24 punti Leon Rojkov (GER) – 166.83 punti Zihao Harvey Zhou (HKG) – 156.41 punti Gyujin Hwang (KOR) – 149.69 punti Samir Temergalin (UZB) – 148.60 punti Raul Garcia Shibinskiy (AND) – 126.78 punti Wendell Hansson-Ostergaard (DEN) – 125.49 punti Lorenzo Heurtebis (FRA) – 123.94 punti Christopher Konstantinos Manis (GRE) – 116.88 punti Mark Lysуchenko (UKR) – 113.76 punti Mantas Gryba (LTU) – 107.79 punti CLASSIFICA RHYTHM DANCE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO