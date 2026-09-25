Pattinaggio Artistico
Pattinaggio di figura: Soldati-Tagliabue quinti dopo la rhythm dance alla tappa Junior Grand Prix di Butami
Comincia con una quinta posizione provvisoria la gara di Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue, unici azzurri impegnati questo fine settimana sul ghiaccio di Batumi, località della Georgia teatro della quinta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico. Buona la prova dei nostri ragazzi nella rhythm dance, rimasti leggermente attardati a causa di alcune chiamate sui livelli.
la coppia di danza italiana ha inaugurato il programma realizzando una buona sequenza di twizzles, assegnata di livello 4 per entrambi i pattinatori, per poi passare in rassegna il pattern obbligato di Westminster Waltz, di livello 1, oltre che il sollevamento stazionario, di livello 4, e la sequenza di passi sulla midline, di livello 1.
In virtù di quanto fatto gli atleti si sono accontentati di 57.65 (30.58, 27.07), appena due lunghezze meno rispetto al gradino più basso del podio occupato dai tedeschi Darya Grimm-Grigorii Rodin, con in dote 59.65 (31.48, 28.17). A comandare le operazioni sono invece i francese Ambre Perrier Gianesini-Samuel Blanc Klaperman, leader con 62.27 (33.05,29.22), un punto in più rispetto agli statunitensi Xinyu Chen-Gordei Chitpakhovian, secondi con 61.70 (35.83, 26.87).
Ribaltone pazzesco poi nella gara individuale maschile, terminata con il successo dell’elvetico Ean Weiler che, dopo la seconda piazza arpionata nel corto, nonostante n errore nel triplo axel in combinazione ha confezionato anche il secondo libero ricevendo una valutazione di 140.55 (66.82, 73.73) trovando la vittoria con 221.72, complice il blackout di Sena Takahashi, scivolato dal primo al terzo posto con 128.68 (57.12, 75.56) per 214.87 a causa del sesto libero del lotto viziato da tre errori gravi, tra cui anche una caduta. Da segnalare poi la remuntada significativa dell’altro giapponese Hayato Okazaki, capace di schizzare dalla settima alla piazza d’onore grazie ad un free da 150.09 (76.22, 73.87) per 217.27 impreziosito da un quadruplo toeloop e altri sette tripli.
CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE
- Ambre Perrier Gianesini / Samuel Blanc Klaperman (FRA) – 62.27 punti
- Xinyu Chen / Gordei Chitipakhovian (USA) – 61.70 punti
- Darya Grimm / Grigorii Rodin (GER) – 59.65 punti
- Jane Calhoun / Mark Zheltуshev (USA) – 59.20 punti
- Arianna Soldati / Nicholas Tagliabue (ITA) – 57.65 punti
- Summer Homick / Nicholas Buelow (CAN) – 57.12 punti
- Audra Gans / Danil Pak (CAN) – 56.09 punti
- Tetiana Bielodonova / Ivan Kachur (UKR) – 52.71 punti
- Diane Sznajder / Jachym Novak (CZE) – 50.83 punti
- Kira Listkova / Tahory Taddei-Dugue (FRA) – 49.65 punti
- Kristina Dobroserdova / Iaroslav Nechaev (ARM) – 49.51 punti
- Seraina Tscharner / Laurin Wiederkehr (SUI) – 47.37 punti
- Anna Obrien / Drake Tong (AZE) – 47.03 punti
- Annabel Mann / Jack Hammond (GBR) – 45.21 punti
- Eva Shelaeva / Ivan Solovyev (KAZ) – 42.17 punti
- Laura Balcerska / David Diadchenko (POL) – 42.12 punti
- Aletta Lanyi / Ilya Laurenau (HUN) – 38.46 punti
- Veronika Kriuchkova / Denys Fediankin (UKR) – 31.03 punti