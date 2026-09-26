Pattinaggio di figura: Soldati-Tagliabue chiudono ai piedi del podio il Grand Prix Junior di Batumi

Un buon free ed una posizione recuperata. Si chiude al quarto posto l’avventura della coppia di danza formata da Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue, impegnati questa settimana sul ghiaccio di Batumi, località della Georgia teatro della quinta tappa valida per il circuito ISU Junior Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura.

Gli allievi seguiti da Barbara Fusar Poli hanno raccolto un grado di esecuzione positivo in tutti gli otto elementi del layout, confezionando un programma che, soprattutto sul fronte tecnico, può avere dei margini di miglioramento importantissimi. Gli azzurrini nello specifico hanno ricevuto livello 4-3 nel set di twizzles, 1-3 nella sequenza di passi sulla midline, 1-1 in quella di passi su un piede in parallelo, il massimo nel sollevamento curve e livello 3 in quello stazionario.

Con il terzo riscontro in termini di components i nostri ragazzi si sono quindi attestati a quota 91.20 (48.12, 43.08) totalizzando 148.85 e fermandosi così a cinque punti dalla terza posizione, ottenuta dagli statunitensi Xinyu Chen-Gordei Chitipakhovian, i quali hanno raccolto 91.95 (47.95, 44.00) per 153.65. Trionfo netto poi per i francesi Ambre Perrier Gianesini-Samuel Blanc Klaperman, unici del lotto ad aver scavalcato zona 160 grazie ad un segmento più lungo valutato 98.70 (52.22, 46.48) per 160.97. Ottima prova poi per i tedeschi Darya Grimm-Grigorii Rodin, terzi nella rhythm dance e secondi nella classifica finale con 96.90 (51.68, 45.22) per 156.55.

Nella gara femminile è riuscita a mantenere la testa della classifica Yihan Wang. La cinese ha così vinto la gara nonostante il secondo free del lotto giudicato 128.44 (69.22, 59.22) per 201.82 e rallentato da due chiamate di filo non chiaro nel triplo flip. Secondo posto e rimonta completata invece per l’israeliana Sophia Shiffrin, quarta nel corto e sul podio con il punteggio di 129.62 (70.21, 59.41) dopo un programma senza alcuna sbavatura di rilievo.

A completare la top la transalpina Stefania Gladki con 121.98 (65.76, 56.22) per 189.92 tra cui spicca anche un tentativo di quadruplo toeloop corto di rotazione. Il prossimo appuntamento del circuito ISU Junior Grand Prix si svolgerà a Lubiana, in Slovenia, dal 2 al 4 ottobre.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

Ambre Perrier Gianesini / Samuel Blanc Klaperman (FRA) — 160.97 Darya Grimm / Grigorii Rodin (GER) — 156.55 Xinyu Chen / Gordei Chitipakhovian (USA) — 153.65 Arianna Soldati / Nicholas Tagliabue (ITA) — 148.85 Summer Homick / Nicholas Buelow (CAN) — 144.33 Audra Gans / Danil Pak (CAN) — 140.16 Jane Calhoun / Mark Zheltyshev (USA) — 137.23 Diane Sznajder / Jachym Novak (CZE) — 135.84 Kira Listkova / Tahory Taddei-Dugue (FRA) — 131.46 Tetiana Bielodonova / Ivan Kachur (UKR) — 129.55 Seraina Tscharner / Laurin Wiederkehr (SUI) — 127.90 Anna Obrien / Drake Tong (AZE) — 119.27 Annabel Mann / Jack Hammond (GBR) — 114.65 Kristina Dobroserdova / Iaroslav Nechaev (ARM) — 111.39 Laura Balcerska / David Diadchenko (POL) — 110.14 Eva Shelaeva / Ivan Solovyev (KAZ) — 108.41 Aletta Lanyi / Ilya Laurenau (HUN) — 103.15 Veronika Kriuchkova / Denys Fediankin (UKR) — 80.28

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE