Pattinaggio di figura: debutto di rilievo per Tali-Lafornata in Giappone. C’è un dato significativo

Un inizio incoraggiante. Noemi Maria Tali e Noah Lafornara hanno conquistato la quarta posizione nella danza sul ghiaccio in occasione della Kinoshita Cup 2026, competizione internazionale di pattinaggio di figura andata in scena la scorsa settimana in terra giapponese. Si tratta di un risultato di un certo tipo, non tanto in termini di piazzamento, che resta comunque significativo, ma più che altro in termini di punti guadagnati.

I Campioni Mondiali Junior del 2025 infatti, reduci da una stagione contrassegnata da un infortunio del cavaliere che ha tenuto i due fermi per diversi mesi, pronti-via hanno ottenuto subito lo score di 71.09 (personal best) nella rhythm dance, raccogliendo 40.23 nel tecnico e 30.86 nelle componenti del programma. Inutile dire che superare già in pre-season la soglia dei 70 punti rappresenta un traguardo di non poco conto, anche perché in passato c’erano riusciti in tempi recenti i soli Charléne Guignard-Marco Fabbri, ovviamente tenendo conto del regolamento attuale.

Benissimo anche il segmento più lungo, dove sono arrivati 104.34 (56.74, 47.60) per un totale di 175.43, anche questo superato in tempi recenti – dunque con le normative vigenti – dai soli veterani che hanno conquistato la medaglia di bronzo nel Team Event alle Olimpiadi di Milan Cortina 2026.

Nonostante Tali-Lafornara si apprestino ad affrontare il primo anno effettivo nella massima categoria i presupposti sembrano più che buoni. Per la cronaca, è opportuno rimarcare che la gara è stata vinta dai georgiani Diana Davis-Glbe Smolkin (189.99), seguiti dai neutrali russi Vasilsa Naganovskaya-Maksim Nekrasov (184.81) e dai cechi Natalie Taschlerova-Filip Taschler (176.83).