Pattinaggio di figura: Bianchi-Basile secondi dopo la rhythm dance al Grand Prix Junior di Bangkok, Dzepka concede il bis

Una conferma significativa. Zoe Bianchi e Daniel Basile continuano a recitare il ruolo di protagonisti al circuito ISU Junior Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura. La coppia di danza azzurra si è infatti attestata al secondo posto al termine del segmento più breve, la rhythm dance, in occasione della terza tappa della competizione itinerante in scena sul ghiaccio di Bangkok, in Thailandia.

Per la precisione il binomio tricolore ha stampato un punteggio di 63.38 (35.03, 28.35) – migliorando sensibilmente quanto fatto nell’appuntamento inaugurale di Xi’An, dove si erano fermati a 57.96 – per merito di un layout contrassegnato da un GOE positivo nel set di twizzles (livello 4 per entrambi), nel pattern di Westminster Waltz (livello 2), nel sollevamento curve (livello 4) e nella serie di pass sulla midline (livello 2 per entrambi).

Meglio dei nostri ragazzi i neutrali (russi) Maria Fefelova-Artem Valov, già trionfatori in Cina e leader con un programma in cui hanno raccolto 65.33 (37.49, 27.84). Sopra la soglia dei 60 punti anche gli statunitensi Annelise Stapert-Maxim Korotcov, terzi con 60.36 (33.87, 26.49).

Nella gara femminile a spuntarla alla fine è stata la russa Sofiia Dzepka, brava a concedersi il bis dopo il trionfo in Cina chiudendo la pratica con un programma libero da 135.56 (74.88, 61.88) per 205.73 impreziosito da un quadruplo toeloop ma viziato da una caduta nel triplo flip (sottoruotato). Buono invece il resto degli elementi, tra cui spicca la proficua sequenza triplo lutz/euler/triplo salcow/doppio axel, difficoltà che ha portato in dote la bellezza di quindici punti. Si è dovuta accontentare del posto d’onore la nipponica Sumika Kanazawa, scivolata di una casella con un free in cui ha ricevuto una valutazione di 132.31 (70.81, 61.60) per 202.79. A debita distanza si è invece accomdata la canadese Lia Cho con 126.03 (68.25, 57.78) per 192.75.

CLASSIFICA JUNIOR RJYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

Mariia FEFELOVA / Artem VALOV — AIN2 — 65.33 Zoe BIANCHI / Daniel BASILE — ITA — 63.38 Annelise STAPERT / Maxim KOROTCOV — USA — 60.36 Lea HIENNE / Louis VARESCON — FRA — 59.58 Dessie Abigail HOEWING-MOXLEY / Artyom SLADKOV — GER — 57.24 Chaima BEN KHELIFA / Julien LEVESQUE — CAN — 56.79 Zhixuan LI / Quanshuo GE — CHN — 54.63 Anaelle KOUEVI / Yann HOMAWOO — USA — 53.06 Eleonore GABET / Raphael DUCLUSAUD — FRA — 50.85 Seraina TSCHARNER / Laurin WIEDERKEHR — SUI — 49.71 Yuxuan XING / Han Wan CHAU — HKG — 48.04 Madelaine BREAU / Kurtis CHE — CAN — 46.78 Ashlie SLATTER / Louis GREGORY — GBR — 45.66 Villo Mira SZILAGYI / Istvan JARACS — HUN — 42.53 Chanelle CHUM / Osckar CHUM — AUS — 42.19 Inkyong PARK / Andrew SONG — KOR — 39.71 Olga GRABOVSKAYA / Yaraslau SYTSIK — AIN1 — 35.61

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE