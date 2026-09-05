Pattinaggio di figura, Bianchi-Basile conquistano la seconda posizione al Grand Prix Junior di Bangkok, chance per le Finali!

Secondo posto e asticella alzata. Non poteva concludersi meglio l’avventura di Zoe Bianchi e Daniel Basile, coppia di danza azzurra che ha centrato il secondo posto in occasione della terza tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura andata in archivio sul ghiaccio di Hong Kong. I giovani atleti infatti non solo hanno replicato lo stesso piazzamento di Xi’An, ma hanno anche ritoccato tutti i primati personali ottenendo concrete possibilità di qualificarsi per le Finali.

I pattinatori allenati da Valter Rizzo, Brunilde Bianchi e Raffaella Cazzaniga, tra l’altro, hanno dimostrato un margine di crescita di un certo rilievo, considerando che tra gli otto elementi presenti nel layout c’è stata anche una trottola di danza chiamata di livello 4 ma con un GOE non elevato, fattore che incrociando anche le altre difficoltà lascia ben sperare per il futuro. Particolarmente apprezzati dalla giuria in tal senso i due elementi coreografici oltre che la sequenza di passi su un piede in parallelo e i due sollevamenti stazionario e rotazionale. In virtù di quanto fatto il binomio tricolore si è tolto la soddisfazione di stampare 96.90 (52.04, 44.86) per 160.28.

Meglio di loro solo i neutrali russi Mariia Fefelova-Artem Valov, vincitori con 100.76 (55.04, 45.72) per 166.09. Da segnalare inoltre la mini rimonta dei francesi Annelise Stapert-Maxim Korotcov, quarti nella rhythm dance e terzi nella classifica finale con 89.45 (47.87, 41.58) per 149.03.

In campo maschile sorpasso del russo Lev Lazarev, il quale dopo essersi accomodato al secondo posto al termine del corto ha vinto nettamente la gara grazie ad un free valutato complessivamente 174.43 (98.94, 75.49) per 260.90sfornando un programma all’attacco costellato da ben cinque quadrupli, nello specifico un flip (chiamato sottoruotato), due lutz di cui uno posto in sequenza con euler/triplo salchow e doppio axel collocato in zona bonus, così come il toeloop combinato con il triplo toeloop. Si è dovuto accontentare quindi della piazza d’onore il neozelandese Yanhao Li che, un quadruplo toeloop e sei tripli si è fermato a 158.03 (79.48, 78.55) per 244.68 seguito dal thailandese Hiro Kaewtathip, terzo con 147.96 (72.47, 75.49) per 229.51. La prossima tappa del circuito sarà quella di Ankara (Turchia), in programma dal 17 al 19 settembre.

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO

Mariia FEFELOVA / Artem VALOV — AIN2 — 166.09 Zoe BIANCHI / Daniel BASILE — ITA — 160.28 Lea HIENNE / Louis VARESCON — FRA — 149.03 Annelise STAPERT / Maxim KOROTCOV — USA — 147.09 Chaima BEN KHELIFA / Julien LEVESQUE — CAN — 144.17 Dessie Abigail HOEWING-MOXLEY / Artyom SLADKOV — GER — 144.13 Zhixuan LI / Quanshuo GE — CHN — 141.55 Anaelle KOUEVI / Yann HOMAWOO — USA — 132.09 Yuxuan XING / Han Wan CHAU — HKG — 125.23 Madelaine BREAU / Kurtis CHE — CAN — 122.61 Seraina TSCHARNER / Laurin WIEDERKEHR — SUI — 122.39 Eleonore GABET / Raphael DUCLUSAUD — FRA — 118.52 Ashlie SLATTER / Louis GREGORY — GBR — 117.64 Villo Mira SZILAGYI / Istvan JARACS — HUN — 113.12 Chanelle CHUM / Osckar CHUM — AUS — 110.90 Inkyong PARK / Andrew SONG — KOR — 107.55 Olga GRABOVSKAYA / Yaraslau SYTSIK — AIN1 — 81.20

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE