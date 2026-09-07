Pattinaggio Artistico a rotelle

Pattinaggio artistico, World Skate Games 2026. I convocati dell’Italia: Sasso e Altieri Degrassi a capo della spedizione

Fabrizio Testa

Pubblicato

3 minuti fa

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Sasso-Alteri Degrassi / Raniero Corbelletti FISR

Si delinea il quadro in vista dei World Skate Games 2026, rassegna in scena dal 2 al 18 ottobre in quel di Asuncion (Paraguay) e che come sappiamo racchiude in un unico luogo tutte le discipline affiliate alla World Skate, pattinaggio artistico a rotelle compreso. Nelle scorse ore infatti il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha diramato la lista delle convocazioni, a cui si aggiungerà alcuna rifinitura nei prossimi giorni.

Non ci sono grosse sorprese nella lista pensata dal nostro CT. Nella massima categoria infatti partiranno alla volta del Sudamerica Alex Chimetto e Luca Innocenti, mentre il terzo azzurro in lizza verrà scelto al termine dei Campionati Europei di Ponte di Legno attualmente in fase di svolgimento. Federica Pizzingrilli, Martina Stefani e Giada Romiti cercheranno di fare la voce grossa in campo femminile. 

Chiaro anche il roster delle coppie d’artistico, capitanate dai Campioni del Mondo n carica nonché da poche ore detentori del titolo europeo 2026 Micol Mills-Tommaso Cortini, seguiti da Angelica Polli-Josè Enrico Inglese e da Gloria Di Bella-Alessandro Bozzini nel segno di una tripletta altamente competitiva. Nell’inline spazio invece ad Elvis Martinello, Sofia Ciacia e Clara Barattoni. 

Nella specialità Solo Dance i fari saranno puntati invece su Roberta Sasso e Caterina Artoni, oltre che su Gherardo Altieri Degrassi e Yuri Allegranti. Sasso e Alteri Degrassi, Artoni in tandem con Raoul Allegranti ed Elisa Cavina e Yuri Allegranti completano invece il terzetto per la danza. Di seguito la lista completa anche dei pattinatori Junior. 

WORLD SKATE GAMES 2026: CONVOCATI DEL’ITALIA

FREESKATING

Junior Maschile

  • Costagliola Alessandro
  • Danesi Mattia

Junior Femminile

  • Baldo Victoria
  • Biondi Costanza

Senior Maschile

  • Chimetto Alex
  • Innocenti Luca
  • Il terzo nominativo verrà comunicato al termine del prossimo Campionato Europeo.

Senior Femminile

  • Pizzingrilli Federica
  • Stefani Martina
  • Romiti Giada

COPPIE D’ARTISTICO

Junior

1. Nale Riccardo / Nale Martina
1512 Olimpica S. Rovigo / 183 Pol. Pontevecchio

2. Malloggi Leonardo / Milzi Maelle
607 / 1392 – Pol. Pontedera / Pol. Funo

Senior

1. Cortini Tommaso / Mills Micol
112 Pol. Dil. Patt. Spinea / 3492 Firenze Oltrarno

2. Inglese José Enrico / Polli Angelica
1142 / 782 – Rinascita Sport Life / Pol. Orizon

3. Bozzini Alessandro / Di Bella Gloria
4294 / 607 – P.A. Piacenza / Pol. Pontedera

ARTISTICO INLINE

Junior Femminile

  • Panebianco Giorgia
  • Santinon Chiara

Senior Maschile

  • Martinello Elvis

Senior Femminile

  • Ciacia Sofia
  • Barattoni Clara

SOLO DANCE

Junior Maschile

  • Buonincontro Luca
  • Rocca Abramo

Junior Femminile

  • Parziale Mariaclaudia
  • Ambrosino Ludovica

Senior Maschile

  • Altieri Degrassi Gherardo
  • Allegranti Yuri

Senior Femminile

  • Sasso Roberta
  • Artoni Caterina

COPPIE DI DANZA

Junior

1. Buonincontro Luca / Ambrosino Ludovica
3620 / 264 – R. C. Montebelluna / U.S. Invicta Skate

2. Grossi Alessandro / Bruzzi Carlotta
3595 / 4494 – Borghi Gonzaga / Polivalente San Vito ASD

Senior

1. Altieri De Grassi Gherardo / Sasso Roberta
167 / 264 – A.R. Finc. ASD (GO) / Invicta Skate ASD

2. Allegranti Raul / Artoni Caterina
4343 / 1392 – Pol. CSI Casalecchio ASD / Pol. Funo

3. Allegranti Yuri / Cavina Elisa
4343 / 1392 – Pol. CSI Casalecchio ASD / Pol. Funo

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