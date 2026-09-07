Pattinaggio Artistico a rotelle
Pattinaggio artistico, World Skate Games 2026. I convocati dell’Italia: Sasso e Altieri Degrassi a capo della spedizione
Si delinea il quadro in vista dei World Skate Games 2026, rassegna in scena dal 2 al 18 ottobre in quel di Asuncion (Paraguay) e che come sappiamo racchiude in un unico luogo tutte le discipline affiliate alla World Skate, pattinaggio artistico a rotelle compreso. Nelle scorse ore infatti il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha diramato la lista delle convocazioni, a cui si aggiungerà alcuna rifinitura nei prossimi giorni.
Non ci sono grosse sorprese nella lista pensata dal nostro CT. Nella massima categoria infatti partiranno alla volta del Sudamerica Alex Chimetto e Luca Innocenti, mentre il terzo azzurro in lizza verrà scelto al termine dei Campionati Europei di Ponte di Legno attualmente in fase di svolgimento. Federica Pizzingrilli, Martina Stefani e Giada Romiti cercheranno di fare la voce grossa in campo femminile.
Chiaro anche il roster delle coppie d’artistico, capitanate dai Campioni del Mondo n carica nonché da poche ore detentori del titolo europeo 2026 Micol Mills-Tommaso Cortini, seguiti da Angelica Polli-Josè Enrico Inglese e da Gloria Di Bella-Alessandro Bozzini nel segno di una tripletta altamente competitiva. Nell’inline spazio invece ad Elvis Martinello, Sofia Ciacia e Clara Barattoni.
Nella specialità Solo Dance i fari saranno puntati invece su Roberta Sasso e Caterina Artoni, oltre che su Gherardo Altieri Degrassi e Yuri Allegranti. Sasso e Alteri Degrassi, Artoni in tandem con Raoul Allegranti ed Elisa Cavina e Yuri Allegranti completano invece il terzetto per la danza. Di seguito la lista completa anche dei pattinatori Junior.
WORLD SKATE GAMES 2026: CONVOCATI DEL’ITALIA
FREESKATING
Junior Maschile
- Costagliola Alessandro
- Danesi Mattia
Junior Femminile
- Baldo Victoria
- Biondi Costanza
Senior Maschile
- Chimetto Alex
- Innocenti Luca
- Il terzo nominativo verrà comunicato al termine del prossimo Campionato Europeo.
Senior Femminile
- Pizzingrilli Federica
- Stefani Martina
- Romiti Giada
COPPIE D’ARTISTICO
Junior
1. Nale Riccardo / Nale Martina
1512 Olimpica S. Rovigo / 183 Pol. Pontevecchio
2. Malloggi Leonardo / Milzi Maelle
607 / 1392 – Pol. Pontedera / Pol. Funo
Senior
1. Cortini Tommaso / Mills Micol
112 Pol. Dil. Patt. Spinea / 3492 Firenze Oltrarno
2. Inglese José Enrico / Polli Angelica
1142 / 782 – Rinascita Sport Life / Pol. Orizon
3. Bozzini Alessandro / Di Bella Gloria
4294 / 607 – P.A. Piacenza / Pol. Pontedera
ARTISTICO INLINE
Junior Femminile
- Panebianco Giorgia
- Santinon Chiara
Senior Maschile
- Martinello Elvis
Senior Femminile
- Ciacia Sofia
- Barattoni Clara
SOLO DANCE
Junior Maschile
- Buonincontro Luca
- Rocca Abramo
Junior Femminile
- Parziale Mariaclaudia
- Ambrosino Ludovica
Senior Maschile
- Altieri Degrassi Gherardo
- Allegranti Yuri
Senior Femminile
- Sasso Roberta
- Artoni Caterina
COPPIE DI DANZA
Junior
1. Buonincontro Luca / Ambrosino Ludovica
3620 / 264 – R. C. Montebelluna / U.S. Invicta Skate
2. Grossi Alessandro / Bruzzi Carlotta
3595 / 4494 – Borghi Gonzaga / Polivalente San Vito ASD
Senior
1. Altieri De Grassi Gherardo / Sasso Roberta
167 / 264 – A.R. Finc. ASD (GO) / Invicta Skate ASD
2. Allegranti Raul / Artoni Caterina
4343 / 1392 – Pol. CSI Casalecchio ASD / Pol. Funo
3. Allegranti Yuri / Cavina Elisa
4343 / 1392 – Pol. CSI Casalecchio ASD / Pol. Funo