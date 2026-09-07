Pattinaggio artistico, World Skate Games 2026. I convocati dell’Italia: Sasso e Altieri Degrassi a capo della spedizione

Si delinea il quadro in vista dei World Skate Games 2026, rassegna in scena dal 2 al 18 ottobre in quel di Asuncion (Paraguay) e che come sappiamo racchiude in un unico luogo tutte le discipline affiliate alla World Skate, pattinaggio artistico a rotelle compreso. Nelle scorse ore infatti il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha diramato la lista delle convocazioni, a cui si aggiungerà alcuna rifinitura nei prossimi giorni.

Non ci sono grosse sorprese nella lista pensata dal nostro CT. Nella massima categoria infatti partiranno alla volta del Sudamerica Alex Chimetto e Luca Innocenti, mentre il terzo azzurro in lizza verrà scelto al termine dei Campionati Europei di Ponte di Legno attualmente in fase di svolgimento. Federica Pizzingrilli, Martina Stefani e Giada Romiti cercheranno di fare la voce grossa in campo femminile.

Chiaro anche il roster delle coppie d’artistico, capitanate dai Campioni del Mondo n carica nonché da poche ore detentori del titolo europeo 2026 Micol Mills-Tommaso Cortini, seguiti da Angelica Polli-Josè Enrico Inglese e da Gloria Di Bella-Alessandro Bozzini nel segno di una tripletta altamente competitiva. Nell’inline spazio invece ad Elvis Martinello, Sofia Ciacia e Clara Barattoni.

Nella specialità Solo Dance i fari saranno puntati invece su Roberta Sasso e Caterina Artoni, oltre che su Gherardo Altieri Degrassi e Yuri Allegranti. Sasso e Alteri Degrassi, Artoni in tandem con Raoul Allegranti ed Elisa Cavina e Yuri Allegranti completano invece il terzetto per la danza. Di seguito la lista completa anche dei pattinatori Junior.

WORLD SKATE GAMES 2026: CONVOCATI DEL’ITALIA

FREESKATING

Junior Maschile

Costagliola Alessandro

Danesi Mattia

Junior Femminile

Baldo Victoria

Biondi Costanza

Senior Maschile

Chimetto Alex

Innocenti Luca

Il terzo nominativo verrà comunicato al termine del prossimo Campionato Europeo.

Senior Femminile

Pizzingrilli Federica

Stefani Martina

Romiti Giada

COPPIE D’ARTISTICO

Junior

1. Nale Riccardo / Nale Martina

1512 Olimpica S. Rovigo / 183 Pol. Pontevecchio

2. Malloggi Leonardo / Milzi Maelle

607 / 1392 – Pol. Pontedera / Pol. Funo

Senior

1. Cortini Tommaso / Mills Micol

112 Pol. Dil. Patt. Spinea / 3492 Firenze Oltrarno

2. Inglese José Enrico / Polli Angelica

1142 / 782 – Rinascita Sport Life / Pol. Orizon

3. Bozzini Alessandro / Di Bella Gloria

4294 / 607 – P.A. Piacenza / Pol. Pontedera

ARTISTICO INLINE

Junior Femminile

Panebianco Giorgia

Santinon Chiara

Senior Maschile

Martinello Elvis

Senior Femminile

Ciacia Sofia

Barattoni Clara

SOLO DANCE

Junior Maschile

Buonincontro Luca

Rocca Abramo

Junior Femminile

Parziale Mariaclaudia

Ambrosino Ludovica

Senior Maschile

Altieri Degrassi Gherardo

Allegranti Yuri

Senior Femminile

Sasso Roberta

Artoni Caterina

COPPIE DI DANZA

Junior

1. Buonincontro Luca / Ambrosino Ludovica

3620 / 264 – R. C. Montebelluna / U.S. Invicta Skate

2. Grossi Alessandro / Bruzzi Carlotta

3595 / 4494 – Borghi Gonzaga / Polivalente San Vito ASD

Senior

1. Altieri De Grassi Gherardo / Sasso Roberta

167 / 264 – A.R. Finc. ASD (GO) / Invicta Skate ASD

2. Allegranti Raul / Artoni Caterina

4343 / 1392 – Pol. CSI Casalecchio ASD / Pol. Funo

3. Allegranti Yuri / Cavina Elisa

4343 / 1392 – Pol. CSI Casalecchio ASD / Pol. Funo