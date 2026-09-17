Pattinaggio artistico: tanta Italia nel primo weekend “pieno” della stagione

La cosiddetta pre-season di pattinaggio di figura entra nel vivo. Quello di questa settimana sarà infatti il primo weekend “pieno”, con più di un evento da seguire in contemporanea e con tanti rappresentanti della Nazionale italiana. Tutto sta nella sovrapposizione di due competizioni: da una parte il Lombardia Trophy, dall’altra la quarta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix di Ankara.

Cominciamo dalle latitudini a noi più vicine. A partire da venerdì 18 settembre sul ghiaccio di Bergamo scenderanno sul ghiaccio Gabriele Frangipani (individuale maschile), Lara Naki Gutmann, Sarina Joos, Chiara Minighini, Gioia Fiori (individuale femminile), Noemi Tali-Noah Lafornara, Giulia Isabella Polino-Andrea Tuba e Denisa Cimlova-Stefano Frasca (danza sul ghiaccio). La prova riservata alle coppie d’artistico, fuori dal circuito ISU Challenger Series, comprende anche i debuttanti assoluti Sofia Tridello-Alberto Tommasi.

Nella giornata di oggi, invece, in terra anatolica, saranno della partita ben quattro rappresentanti, uno per categoria. Per la gara femminile i fari saranno puntati su Noemi Joos, mentre per quella maschile tornerà in pista Matteo Marchioni. Per le coppie attenzione a Polina Polman-Gabriel Renoldi, mentre nella danza esordirà il team di nuova formazione composto da Laura Finelli e Tommaso Barison.

Come da tradizione, tutte le gare del circuito Junior Grand Prix saranno visibili gratuitamente sul canale YouTube dell’International Skating Union. Per quanto riguarda il Lombardia Trophy è invece finora certo solo lo streaming su Ice Star TV (a pagamento).