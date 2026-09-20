Pattinaggio artistico: Tali-Lafornara recuperano e chiudono in top 5 il Lombardia Trophy 2026

Riscatto e quinto posto. Finisce con una bella free dance il Lombardia Trophy 2026 di Noemi Maria Tali-Noah Lafornara. Dopo un segmento breve al di sotto delle aspettative, viziata da una defaillance del pattern di Golden Waltz, la promettente coppia di danza azzurra ha superato quota 100 nel libero, scalando così due posizioni nell’importante competizione di pattinaggio di figura inserita nel circuito ISU Challenger Series 2026/2027 conclusasi quest’oggi sul ghiaccio dell’IceLab di Bergamo.

Nello specifico gli atleti seguiti dal team capitanato da Valter Rizzo hanno inaugurato la prova con la trottola d’insieme, chiamata di livello 3, per poi passare alla sequenza di passi su un piede (livello 2) e al set di twizzles (livello 3). Dopo aver passato in rassegna il sollevamento curve combinato con quello rotazionale (livello 4-3), gli azzurri si sono cimentati nella serie di passi in diagonale (livello 1), elemento che ha preceduto il terzo sollevamento, quello stazionario, oltre che gli ultimi due difficoltà coreografiche.

In virtù di quanto fatto i nostri portacolori hanno stampato 100.23 (54.83, 45.50), arrivando a quota 164.11 nel totale, punteggio inutile dirlo destinato a crescere nel prosieguo della stagione. Nona piazza invece per Giulia isabella Paolino-Andrea Tuba, capaci di raccogliere 87.05 (46.35, 40.70) per 149.24. Quindicesimi inoltre Denisa Cimlova-Stefano Frasca con 54.78 (20.48, 29.30) per 110.59, complice anche una caduta.

Attenzione però a quanto successo al vertice, con i cechi (stanziati ad Egna e allenati da Matteo Zanni) Katerina Mrazkova-Daniel Mrazek, i quali hanno superato in volata i più quotati francesi Evgenia Lopareva-Geoffrey Brissaud pattinando un libero da 112.86 (61.46, 51.40) per 188.61 contro i 108.14 (56.44, 52.70) per 187.35 dei transalpini, traditi da una detrazione dovuta ad un sollevamento durato troppo a lungo ed in linea generale più carenti sul fronte tecnico. Stabili al terzo posto infine gli statunitensi Emily Bratti-Ian Somerville con 106.79 (56.69, 48.10) per 178.03.

Nella gara maschie a trionfare è stato invece l’estone Mihhail Selevko che ha conservato la leadership del corto confezionando un programma da 169.78 (88.53, 81.85) per 260.87 lottando in tanti elementi ma riuscendo ad atterrare tre quadrupli e due tripli axel. Secondo posto poi per il neutrale russo Matvei Vetlugin con 164.51 (87.58, 76.93) per 254.53 seguito dal francese Corentin Spinar, sul gradino più basso del podio con 158.58 (85.64, 72.94) per 247.66. Da menzionare infine la settima piazza di Gabriele Frangipani, artefice di un libero valutato 124.14 (53.21, 70.93) per 210.51 contraddistinto da alcuni passaggi a vuoto ma che ha lasciato comunque presagire grandi passi in avanti in chiave futura.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

Katerina Mrazkova / Daniel Mrazek (CZE) – 188.61 Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud (FRA) – 187.35 Emily Bratti / Ian Somerville (USA) – 178.03 Yuka Orihara / Juho Pirinen (FIN) – 175.04 Noemi Maria Tali / Noah Lafornara (ITA) – 164.11 Natacha Lagouge / Arnaud Caffa (FRA) – 162.06 Celina Fradji / Jean-Hans Fourneaux (FRA) – 161.56 Amy Cui / Jonathan Rogers (USA) – 159.48 Giulia Isabella Paolino / Andrea Tuba (ITA) – 149.24 Caroline Mullen / Brendan Mullen (USA) – 148.31 Chelsea Verhaegh / Sherim van Geffen (NED) – 145.72 Emese Csiszer / Mark Shapiro (HUN) – 134.90 Daniela Ivanitskiy / Matthew Sperry (FIN) – 115.88 Sophia Awny Farajallah / Maksym Spodyriev (EGY) – 114.68 Denisa Cimlova / Stefano Frasca (ITA) – 110.59

CLASSFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE