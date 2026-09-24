Pattinaggio artistico: Takahashi e Wang primi con margine nello short al Grand Prix Junior di Batumi

Una conferma importante. Yihan Wang si è posizionata al comando delle operazioni al termine dello short program individuale femminile, segmento che ha chiuso la prima giornata valida per la quinta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico in scena in Georgia, precisamente in quel di Batumi. Prova consistente per l’asiatica, unica ad aver scavalcato quota 70 punti.

Nello specifico la cinese ha snocciolato come primo elemento il triplo flip agganciato al triplo toeloop, per poi passare in rassegna il doppio axel ed il triplo lutz, tutti perfettamente eseguito così come le altre difficoltà (trottole e serie di passi), valutate con un GOE elevatissimo, tanto da raggiungere 73.38 (43.88, 29.50).

Costretta a rincorrere invece la giapponese Kei Yamada, seconda con 68.98 (39.96, 29.02) a seguito di una prova senza sbavature di rilievo, fatta eccezione per una chiamata di filo d’ingresso non chiaro nel triplo lutz. Non lontana la francese Stefania Gladki, terza con 67.94 (40.48, 27.46), così come l’israeliana Sophia Shiffrin, quarta con 66.67 (39.26, 27.41) e la sudcoreana Jeongyul Hwang, quinta con 66.50 (40.32, 27.18) e la rappresentante di Hong Kong Ariel Guo, sesta con 65.25 (40.41, 24.84).

In campo maschile a imporsi con ampio margine è stato Sena Takahashi, autore di un corto ad alto contenuto qualitativo, così come dimostrano i gradi di esecuzione assegnati dal pannello giudicante in tutti gli elementi del layout, costituito per quanto riguarda i salti dal triplo lutz, dal triplo alle e dalla combinazione triplo flip/triplo toeloop inserita in zona bonus.

Raccogliendo il massimo del livello nelle tre trottole e nella sequenza di passi, L’asiatico ha stampato 86.19 (48.08, 38.11), cinque lunghezze in più rispetto allo svizzero Ean Weiler, secondo con 81.17 (45.27, 35.90) perdendo leggermente terreno con la catena, viziata da una chiamata per filo d’ingresso non chiaro nel triplo flip. Decisamente più staccato il belga Denis Krouglov, terzo con 77.24 (43.23, 34.01). Ricordiamo che in queste due gare non era presente alcun rappresentante della Nazionale italiana.



CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

Yihan Wang (CHN) — 73.38 Kei Yamada (JPN) — 68.98 Stefania Gladki (FRA) — 67.94 Sophia Shifrin (ISR) — 66.67 Jeongyul Hwang (KOR) — 66.50 Ariel Guo (HKG) — 65.25 Inga Gurgenidze (GEO) — 64.77 Rachel Samiri (USA) — 62.34 Valeriya Ezhova (SUI) — 61.63 Mia Zixuan Zeng (AUS) — 59.01 Arina Kalugina (AZE) — 56.16 Elina Goidina (EST) — 54.89 Gabriele Juskaite (LTU) — 54.64 Victoria Barakhtina (CAN) — 54.19 Alice Smith (GBR) — 53.21 Diana Alexandra Ziesecke (GER) — 49.95 Pernille With (NOR) — 49.94 Sofiia Rymshyna (UKR) — 49.72 Emma Cerkalova (SVK) — 47.80 Varvara Korotkova (UZB) — 47.53 Mariia Sannikova (KAZ) — 45.92 Varvara Abramkina (BUL) — 44.99 Lucca Dijkhuizen (NED) — 43.26 Ketevan Makharadze (GEO) — 42.56 Mariia Arutiunian (ARM) — 42.07 Salome Schmid (LIE) — 39.31 Bella Aydin (TUR) — 38.28 Sofia Lamprinou (GRE) — 36.27 Hanna Laura Viranyi (HUN) — 36.23 Sophia Feng (AUS) — 31.32 Anastasia Freifeld (ISR) — 29.24 Kanyshai Kadyrbekova (KGZ) — 26.27 Aynur Berdiyeva (TKM) — 19.46 Andrea Pazos Guerra (AND) — 18.08 Raffaella Oberti Pinto (PER) — 14.93

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE