Pattinaggio artistico, Sarina Joos seconda al Tallinn Trophy. Petrokina domina

Arriva un risultato di peso dal ghiaccio di Tallinn, città dell’Estonia che ha ospitato questo fine settimana il Tallinn Open 2026, competizione internazionale di pattinaggio artistico che funge da appuntamento per la pre-season. In occasione della gara femminile infatti Sarina Joos ha conquistato un buon secondo posto, cedendo il passo solo alla Regina d’Europa Niina Petrokina.

L’azzurra ha centrato il posto d’onore anche nel segmento più corto, dove ha racimolato 56.67 ricevendo sia nel triplo lutz in combinazione con il triplo toeloop che nel triplo flip singolo la chiamata di filo d’ingresso non chiaro. Una sbavatura, negli stessi salti, è arrivata anche nel segmento più lungo, con alcuni problemi di sottorotazione. Discreto comunque il totale, dove la nostra portacolori ha stampato 163.67.

Già in grande forma la padrona di casa, che sarà della partita anche al Lombardia Trophy (così come Joos), capace di stampare pronti via 207.13 dopo aver raccolto 72.67 nel corto e 134.46 nel libero. A completare il podio ci ha invece pensato l’altra estone Marta Helena Prangel, terza con 135.06.

Volge dunque al termine un fine settimana che ha visto, seppur in un altro impianto, precisamente quello del John Nick Pairs International nel Regno Unito, il ritorno dei blasonati russi Aleksandra Boikova-Dimitrii Kozlovskii, trionfatori con 198.66 davanti agli statunitensi Audrey Shin-Spencer Haikra Howe (183.81) e Katie McBeath-Balazs Nagy, terzi con 180.95.