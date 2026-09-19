Pattinaggio artistico: ottimo debutto per Gutmann! L’azzurra terza al Lombardia Trophy con più di 200 punti

Un esordio da 200 punti. Lara Naki Gutmann tiene e botta e conquista la terza posizione in occasione del Lombardia Trophy 2026, competizione internazionale di pattinaggio di figura inserita nel circuito ISU Challenger Series 2026/2027 ed in scena questo fine settimana a Bergamo, precisamente sul ghiaccio dell’IceLab Arena. Risultato più che ottimo per la trentina, che lascia ben sperare in chiave futura.

L’azzurra seguita da Gabriele Minchio, seppur commettendo alcune leggere sbavature nel triplo loop singolo e nell’importante sequenza triplo lutz/doppio axel/doppio axel ha ben figurato nel resto degli elementi, con nota di merito per la catena d’apertura triplo toeloop/triplo toeloop, difficoltà che ha preceduto un flip ruotato solo di due giri. Portando correttamente a casa sia il triplo lutz che il triplo flip e raccogliendo livello 4 in tutte le trottole, oltre che nella sequenza di passi, la nostra portacolori ha segnato 132.14 (67.26, 64.88) per 202.74, un totale che lascia intravedere ampio margine.

A vincere è stata la Campionessa d’Europa in carica Niina Petrokina, ambiziosa nel tentare di alzare l’asticella provando un quadrupo salchow, eseguito in modo falloso e corta di rotazione, e abile a difendere il primato nonostante il secondo libero da 133.21 (66.33, 68.88) per 210.41, un punto in più rispetto alla sudcoreana Jia Shin, seconda con il miglior segmento più lungo giudicato per 134.33 (69.72, 64.61) 209.26.

Da menzionare inoltre l’ottimo quinto piazzamento di Sarina Joos, la quale ha scalato due posizioni rispetto allo short chiudendo i conti con 116.24 (63.23, 53.01) per 174.13. Settima la stella delle rotelle Gioia Fiori, autrice di una performance pulita con cui ha stampato 113.35 (63.16, 50.19) per 170.02. Diciassettesima infine Chiara Minighini con 70.36 (34.91, 36.45) per 118.59.

La giornata si è aperta con la rhythm dance della danza sul ghiaccio, dove i migliori azzurri sono risultati essere Noemi Maria Tali-Noah Lafornara, i quali hanno raccolto la settima piazza con il punteggio di 63.88 (34.81, 29.07), score viziato da un problema nel primo elemento, il pattern obbligato di Golden Waltz, eseguito in modo falloso. Ottavi invece Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba con 62.19 (34.73, 27.46), mentre Denise Cimlova-Stefano Frasca hanno guadagnato la dodicesima casella con 55.81 (31.67, 25.14).

Ai piani alti si sono piazzati i favoriti francesi Evgeniia Lopareva-Geoffrey Brissaud, leader con 79.21 (44.56, 34.65), quattro lunghezze in più rispetto ai cechi Katarina Mrazkova-Daniel Mrazek, secondi con 75.75 (43.43, 33.32). Sopra quota 70 anche i finlandesi Yuka Orihara-Juho Pirinen, terzi con 71.93 (41.27, 30.66).

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

Niina Petrokina (EST) – 210.41 Jia Shin (KOR) – 209.26 Lara Naki Gutmann (ITA) – 202.74 Ahsun Yun (KOR) – 188.51 Sarina Joos (ITA) – 174.13 Nina Pinzarrone (BEL) – 170.92 Gioia Fiori (ITA) – 170.02 Anita Östlund (SWE) – 157.89 Maria Eliise Kaljuvere (EST) – 157.84 Olivia Lisko (FIN) – 157.75 Barbora Tykalova (CZE) – 146.19 Sara Franzi (SUI) – 144.35 Evelina Stavickyte (LTU) – 140.18 Anastasija Konga (LAT) – 135.70 Elizabet Gervits (ISR) – 134.94 Michaela Vrastakova (CZE) – 133.09 Chiara Minighini (ITA) – 118.59 Marietta Atkins (POL) – 113.13

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO