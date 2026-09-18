Pattinaggio artistico, Okada trionfa al Grand Prix Junior di Ankara, top 14 per Joos

Mei Okada non tradisce le aspettative e vince la gara femminile al Grand Prix Junior di Ankara, quarta tappa della competizione itinerante di pattinaggio artistico in scena questo weekend in terra anatolica, precisamente presso l’Ümitköy Ice Skating Complex. Prestazione solida per la nipponica, unica del gruppetto di testa ad aver mantenuto lo stesso piazzamento del corto.

L’asiatica nonostante una sottorotazione nel triplo loop e un paio di problemi nell’entrata del triplo flip ha difeso egregiamente il primato, raccogliendo 132.11 (67.92, 64.19) arrivando a 206.38 e scavando un solco profondo rispetto alla cinese Shuxian Jin, terza nel corto e seconda nella classifica finale raccogliendo 126.39 (68.09, 58.33) per 194.50 con un layout contraddistinto da sette tripli e due doppi axel.

Incredibile rimonta poi per la transalpina Stefania Gladki, alla quale va dato merito di aver tentato un quadruplo toeloop, poi eseguito con caduto e degradato. Grazie al resto del programma la francese è passata dal settimo al terzo posto con 118.07 (66.02, 54.05) per 179.64. Bene poi l’azzurra Noemi Joos, quattordicesimo muovendo piccoli passi in avanti, come conferma lo score di 95.57 (46.58, 48.99) per 149.57.

Nelle coppie d’artistico è arrivata la più che prevedibile doppietta russa, complice il trionfo di Taisiia Guseva-Daniil Ovchinnikov che, grazie al vantaggio accumulato nel segmento più breve, hanno stampato 126.34 (66.65, 59.78) per 196.91 controllando la rimonta di Polina Shesheleva-Egor Karnaukhov, secondi con il miglior libero valutato 127.53 (67.45, 60.08) per 190.79. Sono rimasti stabili sul gradino più basso del podio gli spagnoli Anita Mapelli-Noah Quesada Grau, capaci di pattinare un libero da 96.52 (46.68, 49.84) per 154.07. Bella risalita inoltre per i nostri Polina Polman-Gabriel Renoldi che, con il quinto libero valutato 84.01 (42.07, 4194) sono arrivati fino a 129.42.

La giornata si è aperta con la rhythm dance della danza sul ghiaccio, dove ad attestarsi al primo posto sono stati gli statunitensi Hanna Maria Aboian-Daniil Veselukhin, leader con 66.17 (36.01, 30.16), una lunghezza in più rispetto ai transalpini Dania Mouaden-Theo Bigot, secondi con 65.09 (35.74, 29.35). Più lontani gli altri atleti a stelle e strisce, Xinyu Chen-Gordei Chitipakhovian, terzi con 61.58 (35.69, 25.99), Buon esordio infine per gli azzurri Laura Finelli-Tommaso Barison, ottavi con 52.87 (29.23, 23.64) nonostante una piccola sbavatura nella sequenza di twizzles (livello 3-4).

CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

Mei Okada (JPN) – 206.38 Shuxian Jin (CHN) – 194.50 Stefania Gladki (FRA) – 179.64 Elisabeth Dibbern (SUI) – 174.39 Inga Gurgenidze (GEO) – 169.72 Amaliia Nasybullina (GEO) – 168.68 Jessica Jurka (USA) – 167.86 Chen Xi Jin (CHN) – 165.99 Angel Delevaque (NED) – 160.46 Nayeon Ko (KOR) – 159.52 Deniz Tarim (TUR) – 155.58 Adelina Voroteliak (GER) – 153.62 Leyla Cetin (TUR) – 153.36 Noemi Joos (ITA) – 149.57 Ariadna Gupta Espada (ESP) – 147.23 Sofia Nekrassova (EST) – 145.86 Arina Kalugina (AZE) – 144.25 Darja Trubitson (FIN) – 142.93 Hannah Frank (AUT) – 140.67 Arina Vorobeva (GBR) – 133.24 Ilona van Steenberghe (BEL) – 125.57 Jana Horcickova (CZE) – 125.24 Ula Zadnikar (SLO) – 124.42 Zlata Saprina (KGZ) – 122.56 Sofia Chen (BUL) – 120.66 Ava Yu Tong Chen (TPE) – 119.58 Paula Kasnar (CRO) – 118.60 Lelle Agota Molnar (ROU) – 114.40 Nora Sayed (SWE) – 111.39 Safiya Abayeva (KAZ) – 110.59 Emma Chen (AUS) – 110.13 Katarina Fedorova Coelho (POR) – 107.47 Kalyn Shimogaki (AUS) – 106.98 Bella Aydin (TUR) – 106.95 Martina Petra Major (HUN) – 105.68 Stefaniia Soloveva (ARG) – 96.32 Angela Urvashi Norin (THA) – 89.08 Leila Festic (BIH) – 84.26 Sarah Abu Elseoud (EGY) – 55.81

CLASSSIFICA FINALE JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO

Taisiia GUSEVA / Daniil OVCHINNIKOV (AIN2) – 196.91 Polina SHESHELEVA / Egor KARNAUKHOV (AIN2) – 190.79 Anita MAPELLI / Noah QUESADA GRAU (ESP) – 154.07 Sofia JARMOC / Luke WITKOWSKI (USA) – 139.59 Debora Anna COHEN / Lukas VOCHOZKA (CZE) – 135.42 Marykim RANZI / Enryck LEGAULT (CAN) – 131.75 Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI (ITA) – 129.42 Kaydee KALLAY / Etienne LACASSE (CAN) – 126.71 Chen Ling WANG / Yong Zheng CHEN (CHN) – 126.13 Rui GUO / Yiwen ZHANG (CHN) – 126.04 Kaitlyn OH / Aaron FELBERBAUM (USA) – 123.72 Romane TELEMAQUE / Lucas COULON (FRA) – 116.39 Elizabeth YUN / Mitchell CASTELLETTI (USA) – 116.06 Brianna DION / Jacob COTE (CAN) – 112.67 Vassilianna SHELESTOVA / Abay SADYKOV (KAZ) – 84.42

CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO