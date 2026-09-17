Pattinaggio artistico: Mei Okada avanti nello short al Grand Prix Junior di Ankara

Mei Okada sale in cattedra in occasione della prima giornata di competizioni valida per la quarta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura, in scena sul ghiaccio di Ankara fino a sabato 19. Buona prestazione per la nipponica, tornata nuovamente nella competizione itinerante dopo l’esordio a Riga.

L’atleta nipponica ha nuovamente sfondato il muro dei 70 punti, raccogliendo nello specifico 74.27 (44.19, 30.08) mettendo sul piatto grande qualità nell’esecuzione degli elementi, come la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, il doppio axel singolo ed il triplo lutz in zona bonus. Bene anche la sudcoreana Nayeon Ko, piazzatasi al secondo posto provvisorio con 70.21 (41.65, 28.56) perdendo terreno solo nel triplo flip in catena con il triplo toeloop, viziato con la chiamta di filo d’ingresso non marcato a sufficienza.

In scia poi un’altra asiatica, la cinese Shuxian Jin, terza on 68.11 (41.45, 26.66) grazie ad un programma senza sbavature di peso. Prova positiva poi per la nostra Noemi Joos, in questo momento undicesima con 54.00 (31.78, 22.22) al termine di un corto in cui ha pagato dazio solo nella catena triplo salchow/triplo toeloop, realizzata in modo falloso e con rotazione mancante.

Nelle coppie d’artistico è tornata a ruggire la Russia, in gara come Nazione neutrale e capace di mettere a referto una doppietta. A comandare le operazioni ci sono infatti Taisiia Guseva-Daniil Ovchinnikov, leader con 70.48 (41.51) precedendo i connazionali Polina Shesheleva-Egor Karnaukhov, secondi con 63.26 (36.28, 27.98) nonostante una caduta inopinata nella sequenza di passi. A debita distanza si sono poi accomodati gli spagnoli Anita Mapelli-Noah Quesada Grau con 57.55 (33.04, 24.51), mentre gli azzurri Polina Polman-Gabriel Renoldi sono chiamati alla rimonta dopo essersi piazzati in nona posizione con 45.41 (25.55, 19.86).

Il primo giorno di competizioni si è poi chiuso con lo short maschile, dove ad avere la meglio è stato ill giapponese Daiya Ebihara, autore di una prova tutt’altro che perfetta come dimostra lo score di 72.46 (38.14, 35.23). Praticamente attaccato l’ucraina Yehor Kutsev, secondo con 71.00 (41.47, 29.53) seguito dall’altro nipponico Habin Choi, terzo con 69.66 (37.33, 33.33). Tredicesimo attualmente Matteo Marchioni con 59.34 (30.04, 29.30) e con possibilità di entrare tra i primi dieci.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

Mei Okada (JPN) – 74.27 Nayeon Ko (KOR) – 70.21 Shuxian Jin (CHN) – 68.11 Chen Xi Jin (CHN) – 64.62 Jessica Jurka (USA) – 64.58 Amaliia Nasybullina (GEO) – 63.16 Stefania Gladki (FRA) – 61.57 Inga Gurgenidze (GEO) – 59.57 Angel Delevaque (NED) – 58.35 Elisabeth Dibbern (SUI) – 58.32 Noemi Joos (ITA) – 54.00 Deniz Tarim (TUR) – 51.83 Ariadna Gupta Espada (ESP) – 51.71 Ula Zadnikar (SLO) – 50.74 Leyla Cetin (TUR) – 49.92 Sofia Nekrassova (EST) – 49.91 Adelina Voroteliak (GER) – 49.69 Zlata Saprina (KGZ) – 48.86 Darja Trubitsson (FIN) – 48.54 Hannah Frank (AUT) – 47.80 Sofia Chen (BUL) – 47.68 Ava Yu Tong Chen (TPE) – 46.83 Arina Kalugina (AZE) – 45.42 Ilona van Steenberghe (BEL) – 44.23 Lelle Agota Molnar (ROU) – 44.13 Jana Horcickova (CZE) – 43.58 Katarina Fedorova Coelho (POR) – 43.40 Nora Sayed (SWE) – 42.80 Paula Kasnar (CRO) – 42.51 Bella Aydin (TUR) – 41.87 Arina Vorobeva (GBR) – 41.59 Kalyn Shimogaki (AUS) – 41.43 Safiya Abayeva (KAZ) – 38.13 Martina Petra Major (HUN) – 38.01 Emma Chen (AUS) – 37.23 Stefaniia Soloveva (ARG) – 34.54 Angela Urvashi Norin (THA) – 31.72 Leila Festic (BIH) – 30.70 Sarah Abu Elseoud (EGY) – 19.42

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO

Taisiia Guseva / Daniil Ovchinnikov (AIN2) – 70.48 Polina Shesheleva / Egor Karnaukhov (AIN2) – 63.26 Anita Mapelli / Noah Quesada Grau (ESP) – 57.55 Debora Anna Cohen / Lukas Vochozka (CZE) – 53.23 Sofia Jarmoc / Luke Witkowski (USA) – 49.91 Marykim Ranzi / Enryck Legault (CAN) – 49.32 Kaitlyn Oh / Aaron Felberbaum (USA) – 47.37 Rui Guo / Yiwen Zhang (CHN) – 46.93 Polina Polman / Gabriel Renoldi (ITA) – 45.41 Kaydee Kallay / Etienne Lacasse (CAN) – 44.94 Elizabeth Yun / Mitchell Castelletti (USA) – 44.45 Chen Ling Wang / Yong Zheng Chen (CHN) – 43.82 Romane Telemaque / Lucas Coulon (FRA) – 42.56 Brianna Dion / Jacob Cote (CAN) – 39.69 Vassilianna Shelestova / Abay Sadykov (KAZ) – 33.50

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE