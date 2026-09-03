Pattinaggio artistico: Kanazawa avanti su Dzepka nello short femminile al Grand Prix Junior di Bangkok

Una gara aperta. Si è concluso con uno testa a testa lo short program individuale femminile valido per la terza tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, competizione in scena questo fine settimana sul ghiaccio di Bangkok. Sul filo di lana infatti la giapponese Sumika Kanazawa ha avuto la meglio sulla neutrale (russa) Sofiia Dzepka, complice una detrazione di un punto di quest’ultima.

Ma andiamo con ordine. L’atleta giapponese ha inaurato il suo programma con la combinazione triplo flip/triplo toeloop, proseguendolo con il doppio axel con il triplo lutz in zona bonus. Sfiorando quota 30 nel secondo punteggio l’asiatica ha raccolto 70.38 (40.96, 29.42) superando in volata Dzepka che, oltre ad essere stata redarguita con una chiamata sul quarto nel triplo glip agganciato al triplo toeloop, ha ricevuto anche la penalizzazione per partenza tardiva, fattore che ha inchiodato il suo score a 70.17 (41.09, 30.08). Bene poi la canadese Lia Cho, terza con 66.72 (37.88, 28.84), tallonata dalla cinese Yux Xi Fan, quarta con 65.27 (38.29, 26.98).

Classifica corta anche in campo maschile, con la leadership arpionata dal neozelandese Yanhao Li, al comando delle operazioni con un layout contraddistinto dal triplo axel, dal triplo lutz e dalla combinazione riplo flip/triplo toeloop che gli ha concesso di raggiungere 86.65 (48.37, 38.28), un pugno di centesimo in più rispetto al neutrale (russo) Lev Lazarev, secondo con 86.47 (48.33, 38.14). Non lontano il padrone di casa Hiro Kaewtathip, terzo con 81.55 (45.30, 36.25).

Domani, venerdì 4 settembre, comincerà anche il segmento della danza, dove saranno della partita anche i nostri Zoe Bianchi-Daniel Basile, freschi dal podio ottenuto in Cina due settimane fa.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

Sumika KANAZAWA – JPN – 70.38 Sofiia DZEPKA – AIN2 – 70.17 Lia CHO – CAN – 66.72 Yun Xi FAN – CHN – 65.27 Leandra TZIMPOUKAKIS – SUI – 64.41 Jiyu HUH – KOR – 63.92 Amaliia NASYBULLINA – GEO – 61.58 Varvara STAHOVICH – AIN1 – 61.01 Rena UEZONO – JPN – 57.13 Olivia LENGYELOVA – SVK – 56.75 Venla SINISALO – FIN – 56.54 Evgeniia NIKOLAEVA – UAE – 54.65 Simona TKACHMAN – ISR – 51.72 Elin Katla SVEINBJORNSDOTTIR – ISL – 51.10 Renee TSAI – NZL – 49.36 Hsiang-YU CHAN – TPE – 48.60 Phattaratida KANESHIGE – THA – 46.78 Mariya SOSNOVSKAYA – KAZ – 43.59 Yeuk Kwan ZHU – HKG – 43.27 Anna SERGIENKO – SLO – 41.06 Pernille WITH – NOR – 40.29 Izabella KIRILLOVA – ISR – 39.23 Isabella WANG – AUS – 38.29 Nathalie YONEMORI – AUT – 37.18 Zofia KONG – MAS – 34.66 Amber FU – AUS – 34.35 Alicia Rocio MENCHACA-LILLO – CHI – 33.64 Zsofia SZEPLAKI – HUN – 33.56 Nathania Kinarizzah INSYIRAH – INA – 32.99 Mia CRAIG – GBR – 31.04 Sirinatthaya MAHITTIVANICHA – THA – 29.82 Hanna Yasmine Neila SEMLALI – MAR – 28.10 Thanapa CHUMPOLKOOLVONG – THA – 27.90 Hayden Isabel BALUCATING – PHI – 27.53 Abrysha SRIVASTAVA – IND – 23.74 Tselmeg MUNKHTSEDEN – MGL – 22.20 Joyce Yue En YANG – SGP – 19.79 Ana Belen VELEZ BURBANO – ECU – 19.75

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE