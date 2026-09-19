Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico: Hana Maria Aboian-Daniil Veselukhin trionfano al Grand Prix Junior di Ankara, benissimo Finelli-Barison
Termina con l’ampio successo di Hana Maria Aboian-Daniil Veselukhin la quarta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura, andata oggi agli archivi in quel di Ankara (Turchia). La coppia si è infatti imposta nella danza sul ghiaccio, confermando di fatto la leadership già in possesso dopo la rhythm dance.
Buona la performance degli atleti a stelle e strisce, capaci di raccogliere un grado di esecuzione positivo in tutti gli otto elementi del layout con nota di merito per il primo sollevamento, quello stazionario, valutato con un giudizio oscillante da +3 a +5. In virtù di quanto fatto i nordamericani hanno raccolto 97.26 (50.82, 46.44) per 163.43.
Ad ampia distanza si sono accomodati al posto d’onore i francesi Dania Moudanen-Theo Bigot, autori di una free da 94.30 (49.80, 44.50) per 159.39. Più staccati gli altri americani Xinyu Chen-Gordel Chitipakhovian, terzi con 89.60 (48.74, 40.86) per 151.18. Segnali oltremodo incoraggianti per il team azzurro di nuova formazione Laura Finelli-Tommaso Barison, sesti nella classifica finale con il quinto libero che ha ricevuto lo score di 82.92 (45.58, 37.44) per 135.79.
Non cambia la classifica nella gara maschile, dove a vincere agilmente è stato Daiya Ebihara che, dopo aver arpionato il primo posto nel corto, ha difeso il piazzamento anche nel libero chiudendo i conti con un libero valutato 144.20 (74.81, 70.39) per 216.66 precedendo l’ucraino Yehor Kurtsev, secondo con 130.95 (67.55, 63.40) per 201.95 davanti al sudcoreano Habin Choi, quarto con 125.23 (62.29, 64.94) per194.89. Sedicesimo inoltre Matteo Marchioni con 108.15 (48.84, 60.31) per 167.49. Il prossimo appuntamento si svolgerà la prossima settimana a Batumi, in Georgia.
CLASSIFICA FINALE JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE
CLASSIFICA FINALE JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO
- Hana Maria ABOIAN / Daniil VESELUKHIN (USA) – 163.43
- Dania MOUADEN / Theo BIGOT (FRA) – 159.39
- Xinyu CHEN / Gordei CHITIPAKHOVIAN (USA) – 151.18
- Charlie ANDERSON / Cayden DAWSON (CAN) – 139.98
- Shanjie YIN / Shirui YANG (CHN) – 135.80
- Laura FINELLI / Tommaso BARISON (ITA) – 135.79
- Alexandra BALYAN / Nikolai BALABARDIN (FRA) – 135.47
- Audra GANS / Danil PAK (CAN) – 132.06
- Eniko KOBOR / Zoard KOBOR (GER) – 126.16
- Lucia STEFANOVOVA / Jacopo BOERIS (SVK) – 122.93
- Leonie WOODTLI / Timon David SUHNER (SUI) – 118.97
- Anna OBRIEN / Drake TONG (AZE) – 118.76
- Maite van MULDERS / Tudor Dominic ANDREI (ROU) – 118.32
- Mimi MARLER DAVIES / Joseph BLACK (GBR) – 116.38
- Kristyna STANCLOVA / Karel KOSTRON (CZE) – 113.69
- Carlota GARCIA BARRANCO / Aleksandr OSTROVSKII (ESP) – 110.16
- Eva SHELAEVA / Ivan SOLOVYEV (KAZ) – 108.19
- Claudia AMARO LETESTU / Marco AMARO LETESTU (POR) – 106.33
- Warunya Katharina SALENBAUCH / Paiboon Hermann SALENBAUCH (GER) – 94.83
- Lumia SASSI / Aarne SAVOLA (FIN) – 81.01