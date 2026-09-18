Pattinaggio artistico, Gutmann parte forte al Lombardia Trophy! L’azzurra in top 3, sopra 70 punti nel corto

Una conferma importante, per non dire importantissima. Lara Naki Gutmann comincia la nuova stagione con un punteggio importante, scavalcando nuovamente la soglia dei 70 punti nello short program. E’ accaduto a debutto, in occasione del Lombardia Trophy, celeberrima competizione internazionale in scena presso l’IceLab Arena di Bergamo ed inserita nel circuito ISU Challenger Series 2026-2027, dove ha occupato la terza posizione provvisoria.

Si tratta di un risultato di non poco conto, considerando il coinvolgimento di un gruppo di atlete che hanno occupato le prime otto posizioni nella rassegna iridata. L’azzurra, pattinando sulle note di Woodkid, ha inaugurato la performance realizzando la combinazione triplo toeloop/triplo toeloop, viziata da un leggerissimo problema all’atterraggio, per poi eseguire con qualità il resto degli elementi, doppio axel e triplo lutz in zona bonus compresi.

Superando i trenta punti anche nel secondo punteggio, l’allieva di Gabriele Minchio ha guadagnato 70.60 (39.68, 30.92), quattro lunghezze meno della sudcoreana Jia Shin, attualmente seconda con un programma valutato 74.93 (42.88, 32.05) e rallentato da una chiamata di filo non marcato a sufficienza nel triplo flip singolo. Subito impattante poi la detentrice del titolo continentale, l’estone Niina Petrokina, capace di stampare pronti-via un corto da 77.20 (44.08, 33.12) impreziosito dal doppio axel, dal triplo lutz combinato con il triplo toeloop e dal triplo flip singolo.

Nota di merito per le altre italiane coinvolte, alla quale va dato il merito di essersi presentato con un layout competitivo: al settimo posto si è infatti accomodata Sarina Joos, la quale ha ricevuto 57.89 (32.69, 25.20) perdendo quota nella catena triplo lutz/triplo toeloop, in cui sono stati alcuni problemi di rotazione. Ottava invece una brillante Gioia Fiori, conosciutissima stella delle rotelle al debutto assoluto in una gara di seconda fascia, brava a raggiungere l’ottavo posto con 56.57 (32.79, 24.88) completando la combo triplo toeloop/triplo toeloop (quest’ultimo sul quarto), il triplo flip ed il doppio axel.

Diciassettesima inoltre Chiara Minighini con 48.23 (26.34, 21.89) dopo una prova fallosa nella prima parte. Attenzione al possibile cameback della belga Nina Pinzarrone, per ora decima con 56.06 (28.05, 29.00) dopo una caduta nel triplo lutz ed un triplo loop sottoruotato posto in combinazione con il doppio toeloop.

Nella gara maschile ottima risposta da parte di Gabriele Frangipani, quarto con lo score di 86.37 (48.20, 38.17) snocciolando un bellissimo quadruplo salchow in apertura, difficoltà che ha preceduto un triplo axel falloso e la buona catena triplo lutz/triplo toeloop. Il terzo posto, ampiamente alla portata, al momento è di proprietà del francese Corentin Spinar con 89.08 (53.18, 35.90). Sul gradino più alto svetta invece l’estone Mihaall Selevko, leader con 91.09 (50.76, 40.33) per via uno short imbastito dalla combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop. A tallonarlo il russo Matvei Vetlugin, secondo con 90.02 (51.69, 38.33) rallentando la propria corsa per il triplo lutz combinato il triplo loop, ruotato con qualche patema di troppo.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

Niina Petrokina (EST) – 77.20 Jia Shin (KOR) – 74.93 Lara Naki Gutmann (ITA) – 70.60 Maria Eliise Kaljuvere (EST) – 63.52 Ahsun Yun (KOR) – 60.60 Olivia Lisko (FIN) – 58.65 Sarina Joos (ITA) – 57.89 Gioia Fiori (ITA) – 56.67 Anita Ostlund (SWE) – 56.14 Nina Pinzarrone (BEL) – 56.05 Anastasija Konga (LAT) – 55.23 Elizabet Gervits (ISR) – 54.65 Barbora Tykalova (CZE) – 54.16 Evelina Stavickyte (LTU) – 52.69 Sara Franzi (SUI) – 51.56 Michaela Vrastakova (CZE) – 51.36 Chiara Minighini (ITA) – 48.23 Marietta Atkins (POL) – 42.39

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE