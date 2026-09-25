Pattinaggio Artistico

Pattinaggio artistico: Grassl subito convincente al debutto! 100 punti sfiorati nello short al Nepela Memorial

Fabrizio Testa

Pubblicato

9 minuti fa

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Daniel Grassl / LaPresse

Un inizio a dir poco folgorante per Daniel Grassl. L’azzurro ha sfiorato i 100 punti al debutto nello short program valido per il Nepela Memorial 2026, competizione di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series 2026-2027 ed in scena questo fine settimana presso il ghiaccio di Bratislava. Prestazione brillante per l’altoatesino, bravo a staccare due quadrupli premendo l’acceleratore a tutto tondo, trottole e sequenza di passi comprese.

Ma andiamo con ordine. Interpretando per la prima volta il fascinosissimo nonché particolare short program interpretato su “The substence” l’allievo di Edoardo De Bernardis ha atterrato come primo elemento la combinazione quadruplo lutz/triplo toeloop, caratterizzata da una lieve incertezza all’arrivo del primo salto. Perfetto invece il quadruplo loop, preludio di un velocissimo triplo axel che ha condotto il pattinatore nella seconda metà della performance, dove sono arrivati solo livelli 4 e una pioggia di GOE positivi.

Raccogliendo il miglior riscontro nelle components il nostro portacolori ha così stampato 99.10 (60.74, 40.42), cedendo il passo solo al russo neutrale Evgeni Semenenko, leader con 101.16 (60.74, 40.42) grazie ad un impatto maggiore sul fronte tecnico. Terzo posto invece per il Campione Olimpico in carica, il kazako Mikhail Shaidorov, il quale si è fermato a quota 95.98 (55.74, 40.42) perdendo qualcosa nella sequenza di passi e nella fly camel, chiamate entrambe di livello 3. 

Sarà costretto alla risalita invece uno dei favoriti del lotto. Stiamo parlando di Adam Siao Him Fa, fermatosi al nono posto con 79.18 (38.27, 41.91), rallentato da una caduta nel quadruplo salchow che ha vanificato la catena e dau n’esecuzione fallosa sia nel quadruplo toeloop che nel triplo axel. 

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

  1. Evgeni Semenenko (AIN2) – 101.16 punti
  2. Daniel Grassl (ITA) – 99.10 punti
  3. Mikhail Shaidorov (KAZ) – 95.98 punti
  4. Gleb Lutfullin (AIN2) – 85.70 punti
  5. Vladimir Samoilov (POL) – 80.59 punti
  6. Adam Hagara (SVK) – 80.23 punti
  7. Grigory Fedorov (AIN2) – 80.16 punti
  8. Andreas Nordeback (SWE) – 79.26 punti
  9. Adam Siao Him Fa (FRA) – 79.18 punti
  10. Samy Hammi (FRA) – 76.26 punti
  11. David Bondar (CAN) – 71.68 punti
  12. Lukas Vaclavik (SVK) – 70.97 punti
  13. Hugo Bostedt (SWE) – 64.97 punti
  14. Xan Rols (FRA) – 64.55 punti
  15. Younghyun Cha (KOR) – 62.35 punti
  16. David Sedej (SLO) – 61.72 punti
  17. Arin Yorke (GBR) – 60.68 punti
  18. Elias Sayed (SWE) – 60.59 punti
  19. Georgii Reshtenko (CZE) – 59.98 punti
  20. Vadym Novikov (UKR) – 59.80 punti
  21. Goku Endo (USA) – 59.48 punti
  22. Aleksei Vlasenko (HUN) – 56.44 punti
  23. Tadeas Vaclavik (CZE) – 55.02 punti
  24. Maksym Petrychenko (AUT) – 54.29 punti
  25. Jan Valtera (CZE) – 50.10 punti
  26. Jedidiah Lincoln (GBR) – 45.51 punti
  27. Daniel Korabelnik (LTU) – 45.29 punti
  28. Jozef Curma (SVK) – 41.20 punti
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