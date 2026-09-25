Pattinaggio artistico: Grassl subito convincente al debutto! 100 punti sfiorati nello short al Nepela Memorial

Un inizio a dir poco folgorante per Daniel Grassl. L’azzurro ha sfiorato i 100 punti al debutto nello short program valido per il Nepela Memorial 2026, competizione di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series 2026-2027 ed in scena questo fine settimana presso il ghiaccio di Bratislava. Prestazione brillante per l’altoatesino, bravo a staccare due quadrupli premendo l’acceleratore a tutto tondo, trottole e sequenza di passi comprese.

Ma andiamo con ordine. Interpretando per la prima volta il fascinosissimo nonché particolare short program interpretato su “The substence” l’allievo di Edoardo De Bernardis ha atterrato come primo elemento la combinazione quadruplo lutz/triplo toeloop, caratterizzata da una lieve incertezza all’arrivo del primo salto. Perfetto invece il quadruplo loop, preludio di un velocissimo triplo axel che ha condotto il pattinatore nella seconda metà della performance, dove sono arrivati solo livelli 4 e una pioggia di GOE positivi.

Raccogliendo il miglior riscontro nelle components il nostro portacolori ha così stampato 99.10 (60.74, 40.42), cedendo il passo solo al russo neutrale Evgeni Semenenko, leader con 101.16 (60.74, 40.42) grazie ad un impatto maggiore sul fronte tecnico. Terzo posto invece per il Campione Olimpico in carica, il kazako Mikhail Shaidorov, il quale si è fermato a quota 95.98 (55.74, 40.42) perdendo qualcosa nella sequenza di passi e nella fly camel, chiamate entrambe di livello 3.

Sarà costretto alla risalita invece uno dei favoriti del lotto. Stiamo parlando di Adam Siao Him Fa, fermatosi al nono posto con 79.18 (38.27, 41.91), rallentato da una caduta nel quadruplo salchow che ha vanificato la catena e dau n’esecuzione fallosa sia nel quadruplo toeloop che nel triplo axel.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE