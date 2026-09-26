Pattinaggio artistico, Grassl già solido al Nepela Memorial! L’azzurro conquista il secondo posto

Un inizio che lascia ben sperare per il futuro. Daniel Grassl ha conquistato la piazza d’onore in occasione del Nepela Memorial 2026, competizione internazionale di pattinaggio artistico in fase di svolgimento questa settimana sul ghiaccio di Bratislava. Così come già successo nel corto, l’azzurro ha dimostrato un’ottima condizione di forma, presentando davanti agli occhi del mondo il nuovo programma libero.

Sulle note dell’intenso “Stabat Mater: The Ice Suite”, l’azzurro ha presentato come primo salto un quadruplo lutz, per poi passare in rassegna un quadruplo flip, entrambi ruotati lottando. Ottimo invece il quadruplo loop, elemento che ha preceduto la sequenza di passi, chiamata di livello 4. Nella seconda metà della prova l’altoatesino ha poi snocciolato due tripli axel di cui uno (chiamato sottoruotato) con il triplo toeloop e l’altro proposto in sequenza con il triplo salchow e doppio axel.

Completando il pacchetto salti con il triplo lutz e chiudendo la performance con le trottole, l’azzurro ha raccolto 179.70 (95.12, 84.58) arrivando fino al promettente totale di 278.80 cedendo il passo solo al russo neutrale Evgeni Semenenko, il quale ha difeso la prima piazza dello short atterrando tra le varie difficoltà quattro quadrupli: un loop, un toeloop e due salchow di cui primo in catena con il triplo toeloop, stampando 190.93 (108.85, 82.08) per 292.09.

Terzo posto per il Campione Olimpico Mikhail Shaidorov; il kazako ha completato con qualche patema il quadruplo flip ed il quadruplo lutz, entrambi viziati da una chiamata sul quarto, oltre che il triplo axel, completando invece due toeloop, con nota di merito per il secondo, in sequenza con euler/triplo salchow/doppio axel tanto da arrivare a 176.77 (94.86, 81.91) per 278.80.

Ancora qualche errore infine per il quotato francese Adam Siao Him Fa, quinto nella classifica finale con 170.17 (83.25, 86.92) per 251.46 ed ancora in ampia fase di rodaggio.