Pattinaggio artistico, gli iscritti al Lombardia Trophy. Occhi puntati su Gutmann e Tali-Lafornara

Tra una settimana esatta si alzerà come ogni anno il sipario all‘IceLab Arena di Bergamo, impianto sportivo che ospiterà dal 17 al 19 settembre il Lombardia Trophy 2026, celeberrima competizione internazionale di pattinaggio artistico facente parte del circuito ISU Challenger Series che solitamente dà il via ufficiale alla pre-season.

I fari, ovviamente, saranno puntati sulla folta schiera di pattinatori italiani, pronti a fare bene davanti al proprio pubblico di casa. Tra gli eroi della storica medaglia di bronzo nel team event dei Giochi di Milano Cortina 2026 ci sarà Lara Naki Gutmann, motivata subito a brillare e dare continuità ad un’annata sportiva eccezionale, dove sono arrivati più volte i 200 punti nella conta del totale. La trentina se la vedrà con una concorrenza di livello, caratterizzata dalla presenza delle detentrice del titolo continentale Niina Petrokina oltre che della belga Nina Pinzarrone, bronzo agli ultimi Mondiali. Con lei anche la sudcoreana Jia Shin oltre che le azzurre Chiara Minighini, Sarina Joos e, attenzione agli amanti delle rotellle, Gioia Fiori, volto noto della rotellistica da sempre in lizza tra i due mondi ma alla sua prima volta in un contesto così blasonato.

Inutile dire che l’altra specialità da seguire con particolare attenzione sarà quella delle coppie di danza, complice la presenza di Noemi Tali-Noah Lafornara, reduce dalla quarta piazza strappata in Giappone in cui hanno subito superato la soglia dei 170 punti. Il team condividerà il ghiaccio con i veterani Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, con Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba e con il binomio di nuova formazione composto da Denis Cimlova-Stefano Frasca. Tra gli avversari presenti i francesi quotatissimi Evgenia Lopareva-Goeffry Brissaud, seconda coppia in terra transalpina dopo Fournier Beaudry-Cizeron.

In campo maschile l’unico azzurro sarà invece Gabriele Frangipani, anche lui motivato a dare il la ad un nuovo entusiasmante quadriennio. l’estone Mihhail Selevko e il russo neutrale Matvei Vetlugin rappresentano le due inside maggiori. Più scarno il reparto delle coppie d’artistico, in cui figurano solo i nostro Sofia Tridello-Alberto Tommasi. Tra i cinque binimi anche gli statunitensi Audrey Shi-Spenceer Akira Howe.