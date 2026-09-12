Pattinaggio artistico a rotelle, Sara Mazzini quarta nella Solo Dance agli Europei

Si chiude senza medaglie l’ultima, spettacolare, giornata di competizioni in quel di Ponte Di Legno, località che ha ospitato per due settimane i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico a rotelle. L’ultimo atto è stato caratterizzato dalle difficili gare riservate alla Solo Dance della massima categoria, dove è mancato l’acuto azzurro, ma non le buone prestazioni.

La migliore italiana è stata Sara Mazzini: la Vice Campionessa d’Italia, piazzatasi al quinto posto a seguito della style dance, è salita di una posizione accomodandosi ai piedi del podio confezionando una free da 70.81 (35.70, 35.11) per 125.66 superando l’iberica Lidia Mateo Vazquez, addirittura seconda ieri e quinta nella classifica finale con 65.35 (28.30, 37.05) per 123.15. Settimo posto invece per Margherita Zanni con 69.39 (37.05, 32.34) per 116.94. La vittoria, nettissima, è andata alla furia rossa Mireia Montilla Sanchez, dominante anche nel libero come testimoniano gli 85.70 (43.45, 42.25) per 151.07. Grande rimonta poi per l’olandese Quinty Van Lare, da quarta a seconda con 78.62 (39.30, 39.32) per 136.13. Terzo posto infine per la portoghese Catarina Cunha Craveiro con 74.31 (37.10, 37.21) per 132.06.

Ernesto Josè Silva ha invece vinto la prova maschile guadagnando 81.20 (39.60, 41.60) per 145.27 scavando un solco di due punti rispetto allo spagnolo Joel Ribeiro Diaz, argento con 84.14 (41.55, 42.59) per 143.95. A distanza siderale si è invece piazzato l’altra furia rossa Edgar Cabacas De Jesus, terzo con 70.73 (33.20, 37.53) per 128.73. Quinto Andrea Loguercio con 67.83 (31.60, 36.23) per 122.66, settimo Francesco Vittuari con 69.08 (32.85, 36.23) per 119.43

L’Italia ha tuttavia sorriso ieri in categoria Junior con il trionfo sul filo di lana di Alessandro Grossi, abile a sfruttare il vantaggio della style chiudendo i conti con 74.64 (35.80, 38.84) per 131.50 superando per un pugno di centesimi il portoghese Martim Santos Sousa, secondo con 74.95 (37.25, 37.70) per 131.39. Più lontano il connazionale Francisco Nogueira Goncalves, bronzo con 74.74 (37.20, 37.54) per 128.86, un punto in più rispetto ad Alessio Costagnoli, quarto con 73.14 (34.95, 38.19) per 127.77.

Giù dal podio le azzurre nella gara femminile vinta dalla portoghese Albina Kachur, abile a imporsi anche nel segmento più lungo con 80.31 (39.70, 40.61) per 146.68 staccando nettamente le spagnole Judit Sallent Villar e Lucia Camarillo Ceballo, seconda e terza con 76.83 (37.35, 39.48) per 139.43 e con 73.54 (38.10, 35.44) per 129.21. La migliore italiana è stata Laura Carta, quarta con 71.64 (35.25, 36.69) per 128.64 seguita da Matilde Brogi, quinta con 66.36 (31.10, 35.26) per 124.26. Il prossimo appuntamento con il pattinaggio artistico a rotelle sarà la rassegna iridata, inserita all’interno dei World Skate Games 2026, quest’anno in scena ad Asunciòn (Paraguay) nel mese di ottobre.