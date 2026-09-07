Pattinaggio artistico a rotelle, Romiti terza dopo lo short agli Europei. Trionfo di Biondi in categoria Junior

Un buon riscontro per Giada Romiti. L’azzurra ha infatti centrato la terza posizione in occasione dell’iper-competitivo short program femminile, segmento facente parte dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico a rotelle attualmente in fase di svolgimento presso Ponte Di Legno. Una prestazione di rilievo per l’azzurra, al momento in top 3 con due mostri sacri della disciplina.

Nello specifico l’allieva seguita da Silvia Lambruschi ha proposto in apertura la combinazione triplo toeloop/thoren/triplo salchow, quest’ultimo viziato da un atterraggio leggermente falloso. Dopo aver passato in rassegna il doppio axel, la nostra portacolori ha eseguito il triplo salchow singolo, lasciando poi il resto del layout alle due trottole combinata e singola e, infine, alla sequenza di passi, chiamata di livello 1. In virtù di quanto fatto Romiti ha ottenuto 68.58 (42.50, 26.08) controllando l’iberica Elna Frances Marin, in questo momento quarta con 64.45 (40.61, 23.84).

Al piano più alto si è accomodata la solita portoghese Madalena Costa, ancora una volta ben al di sopra dei novanta punti prendendo il largo con la catena triplo flip/triplo toeloop/doppio loop, con la sequenza di passi (livello 3) e con un triplo lutz ruotato con qualche patema. Raccogliendo punti preziosi nelle due trottole, oltre che nel doppio axel, la lusitana ha stampato 91.05 (62.04, 29.01), nove lunghezze in più rispetto alla spagnola Sira Bella Gallardo, seconda con 83.23 (53.50, 29.92) nonostante una imprecisione nella combo con due tripli toeloop. Da citare inoltre Martina Stefani, al momento quinta con 56.42 (32.09, 24.33) e Ginevra Ottaviani, ottava con 51.73 (31.98, 21.75).

In campo maschile buona prestazione per Kevin Bovara e Daniele Ricci, rispettivamente secondo e terzo con 76.68 (52.18, 24.50) e 75.61 (52.70, 22.91) in una gara aperta in cui a poter fare saltare il banco ci potrebbe essere anche Mirco Mazzo, in questo momento quarto con 72.35 (47.35, 25.00). Pieno controllo invece per la furia rossa Unai Cereijo Garcìa, leader con ampio margine come dimostra lo score di 93.25 (63.98, 29.67).

La giornata si è poi conclusa con i programmi liberi della categoria Junior, dove a salire in cattedra è stata una super Costanza Biondi che, dopo la seconda casella del corto, ha vinto l’oro in rimonta guadagnando 104.59 (63.52, 41.07) per 169.61 e beffando in volata la portoghese Rita Lourenco Azinheira, argento con il miglior free da 106.35 (67.69, 38.66) per 169.50. A distanza siderale si è attestata al terzo posto la connazionale Rita Custodio Afonso con 78.65 (42.33, 35.34) per 130.08, mentre Irene D’Auria ha centrato la quinta piazza con 73.28 (39.68, 33.60). per 127.08.

Tra i maschi trionfo per il lusitano Jao Pedro Cruz, unico ad aver sfiorato la quota dei 200 punti, arrivando a 120.39 (77.58, 43.81) per 199.48 seguito dallo spagnolo Davi Rama Garcia, argento con 114.62 (71.58, 43.04) per 180.46 e dal nostro Gianmaria Giacomi, bronzo con 112.26 (73.37, 38.89) per 180.37. Quinto infine Anthony Russi con 78.42 (42.62, 37.80) per 146.94.