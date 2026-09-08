Pattinaggio artistico a rotelle: Romiti bronzo nel singolo femminile agli Europei! Artoni-Allegranti avanti nella style

Nuovo giorno, nuova medaglia per la Nazionale italiana di pattinaggio artistico a rotelle attualmente impegnata nella pista di Ponte Di Legno, località della Val Camonica teatro in questi giorni dei Campionati Europei 2026. Nella gara individuale femminile infatti Giada Romiti è riuscita a conquistare un fantastico bronzo battagliando in un contesto iper competitivo, tra i più ostici di tutta la rassegna.

Prestazione di carattere per l’azzurra che, grazie al vantaggio accumulato nello short, si è confermata sul gradino più basso del podio proponendo un layout di livello, apertosi con un tentativo di triplo flip falloso e proseguito con altri quattro tripli, tra cui si conta anche un errore nel triplo salchow singolo. In virtù di quanto fatto l’atleta di Silvia Lambruschi ha raccolto 92.39 (57.93, 35.46) per 160.97, condividendo la top 3 con il mostro sacro della disciplina Madalena Costa, trionfatrice per dispersione con un free da 165.11 (119.91, 45.20) per 256.16 sfoderando come da tradizione l’artiglieria pesante: dal triplo loop alla trottola combinata premiata con un tripudio di +2 e +3 passando per le due combinazioni con il triplo lutz, agganciati rispettivamente al triplo toeloop e thoren/triplo salchow.

Chiudendo il comparto dei salti con il triplo salchow, il doppio axel e con la catena triplo flip/triplo toeloop la lusitana ha nuovamente dimostrato ampia superiorità a livello tecnico, al netto di una padronanza sulle components che è stata invece dell’argento Sira Bella Gallardo, sempre più in crescita e oggi autrice di un programma valutato 117.40 (68.80, 48.80) per 200.63. Non può passare inosservato infine quanto fatto da Martina Stefani, quinta nella classifica finale a con il terzo libero del lotto come dimostra lo score di 97.66 (63.93, 48.80) per 154.08. Settima poi Ginevra Ottaviani con 77.40 (46.60, 30.80) per 129.13.

Niente da fare invece per gli uomini, purtroppo fuori dalla top 3 a seguito di un libero dominato dallo spagnolo Unai Carejo Garcia, già avanti nel corto e particolarmente bravo a lasciare poco o nulla sul piatto, eseguendo elementi di salto più puliti rispetto al resto della concorrenza raccogliendo 151.05 (99.28, 51.17) 244.70 e precedendo il connazionale Arnau Perez Montero, argento dopo una remuntada dalla quinta piazza con 137.32 (90.13, 49.19) per 208.76. Bronzo invece per il rappresentante del Portogallo Diogo Francisco Nogueira con 133.05 (90.77, 42.28) per 205.22, Si è dovuto accontentare della quarta piazza Mirco Mazzo, il quale ha stampato 128.58 (87.06, 43.52) per 200.93 seguito dagli altri azzurri Kevin Bovara e Daniele Ricci, scivolati fuori dal podio con 119.01 (76.67, 43.34) per 195.69 e 117.34 (78.05, 39.29) per 192.95.

La giornata si è aperta con la style dance delle coppie di danza, segmento viziato dal forfait di Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi, out per un piccolo e fortunatamente non grave problema fisico. L’Italia ha comunque tenuto splendidamente testa agli avversari affidandosi a Caterina Artoni-Raoul Allegranti, leader con 66.16 (35.15, 33.01) controllando i lusitani Ema Pitoco Sousa-Vitor Morais Castro, secondi con 64.45 (33.70, 30.75). Testa a testa poi per il gradino più basso del podio, con i neerlandesi Kyra Swaenberg-Tijmen Hendriks avanti con 56.67 (32.55, 24.12) di un ‘incollatura su Linda Cantalini-Andrea Loguercio, attualmente quarti con 55.47 (31.10, 25.37).

In campo Junior tutto facile per Mariaclaudia Parziale-Matteo Di Nunzio, primi con ampio margine come dimostrano i 59.42 (31.05, 28.37) contro i 49.15 (24.40, 24.75) dei portoghesi Maria Rita Concalves-Goncalo Manuel Cunha. A quota 44.55 (22.55, 22.00) gli spagnoli Daniela Ruiz Reca-Ivan Alonso Ortega, terzi precedendo i nostri Martina Michelone-Giulio Perucchini, quarti con 42.04 (19.80, 22.24).