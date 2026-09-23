Pattinaggio artistico a rotelle, pioggia di medaglie per l’Italia alla World Cup di obbligatori

Un’Italia come sempre formato extra lusso saluta la World Cup 2026 di obbligatori facendo incetta di medaglie. La competizione valida come Campionato Mondiale della specialità di precisione per antonomasia del pattinaggio artistico a rotelle è andata in archivio nelle scorse ore dalla pista del Lynwood Sport Center, impianto sportivo sito a Chicago, negli Stati Uniti.

La notizia più bella è arrivata dalla massima categoria femminile, complice il trionfo di Ilaria Beretti, capace di conquistare il metallo più pregiato ottenendo dai tre esercizi il totale di 111.1 punti, immediatamente seguita da Lucrezia Dago, argento con 109.2 controllando l’argentina Berenice Yocco, bronzo con 106.6. Ai piedi del podio invece l’altra italiana, Sara Dinoi, quarta.

Preziosissimo argento poi in campo maschile per Andrea Zazzaroni, il quale con lo score di 110.1 ha ceduto il passo soltanto al brasiliano Felipe Werle, vincitore con 112.3. Più staccato al terzo posto il padrone di casa Sean Folstein con 105.6.

Metalli e sorrisi anche in categoria Junior, dovuti al successo netto di Maria Vittoria Casoni, bravissima a stampare 115.9 punti precedendo l’albiceleste Sol Chianelli (112.6) e la connazionale Elisa Giunti, splendida terza. Da citare poi quanto fatto anche da Sara Pieracci, accomodatasi al sesto posto. Due medaglie anche nella gara maschile con Tommaso Mugnaioni, argento con 107.5 e Nicola Cervellera, bronzo con 106.70 in una gara dominata dall’argenti Vincente Bachieca, primo con 116.9. Adesso le attenzioni saranno tutte rivolte verso i World Skate Games, in scena ad Asunciòn dal 2 al 18 ottobre.