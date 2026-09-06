Pattinaggio artistico a rotelle, Mills-Cortini vincono in scioltezza l’oro agli Europei 2026. Gli azzurri monopolizzano il podio

Una gara senza storie. Micol Mills-Tommaso Cortini hanno conquistato agilmente la medaglia d’oro ai Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico a rotelle, competizione attualmente in fase di svolgimento in Val Camonica, precisamente in quel di Ponte Di Legno. Test importante per i detentori del titolo iridato, prossimi a prendere parte ai World Skate Games 2026, dove l’obiettivo sarà ovviamente quello di riconfermarsi ai vertici mondiali.

Il binomio azzurro ha archiviato la pratica ottenendo il miglior riscontro in entrambi i punteggi nonostante un programma libero in cui sono arrivate delle sbavature negli elementi in parallelo. Di pregevole fattura, invece, il resto delle difficoltà di coppia, dai tre sollevamenti alla spirale della morte (tutti di livello 4 eccezion fatta per il Militano Reversed, di livello 3). Attestandosi sopra il 7 abbondante nelle components gli allievi di Cristina Pelli e Patrick Venerucci hanno stampato 114.21 (61.95, 53.26) riuscendo comunque a salire sopra quota 200 nel totale, nello specifico 204.74.

Hanno tenuto botta poi Anna Sartori-Andrea Di Punzio, i quali hanno approfittato del vantaggio accumulato nello short accomodandosi al posto d’onore nonostante un terzo libero valutato 78.33 (42.12, 37.21) per 142.62 arginando il tentativo di rimonta firmato Cecilia Culcasi-Jacopo Russo, bronzo con il secondo libero da 80.56 (49.55, 34.51) per 140.93.

Tutto facile in campo Junior infine per Ginevra Riccardo-Rodolfo Cortini, trionfatori con 89.65 (52.54, 38.11) per 149.22 precedendo i nostri Gaia Rachele Guerra-Jacopo Zambon, argento con 67.72 (36.36, 31.36) per 118.04. Più staccati gli iberici Alicia ed Alvari Castineiras, bronzo con 53.25 (25.45, 28.80) per 92.20.