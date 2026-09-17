Pattinaggio Artistico a rotelle
Pattinaggio artistico a rotelle: inizia il conto alla rovescia per i World Skate Games. Le prime informazioni
Il grande evento della stagione 2026 sta per arrivare. Tra poco meno di un mese si alzerà il sipario al Secretaria Nacional del Deporte di Asunciòn, Paraguay, impianto sportivo che ospiterà le prove di pattinaggio artistico a rotelle dei World Skate Games 2026, la maxi rassegna multisport che ospita in un unico luogo, in questo caso la capitale del Paraguay, tutti i Campionati Mondiali delle discipline affiliate alla Federazione internazionale.
Saranno complessivamente undici i giorni di competizione, con partenza il 7 ottobre e conclusione esattamente il 17, con la suddivisione in specialità che abbiamo imparato a conoscere dall’avvento del sistema di valutazione Rollart, ormai consolidato. Come da tradizione i battenti si apriranno con le prove riservate all’inline, i cui segmenti saranno distribuiti nei primi due giorni.
Successivamente, la rassegna iridata si immergerà a pieno nella specialità del singolo, da programma il 9 ed il 10 ottobre, prima di lasciare spazio alle coppie d’artistico e di danza, in pista l’11 ed il 12. Seguirà una lunga parentesi dedicata alla Solo Dance, con le gare che occuperanno il 13, 14 e 15 ottobre. Il Gran Finale, il 16 ed il 17, sarà affidato invece ai Gruppi Show e Precision.
Riportiamo di seguito il programma di gare dei Campionati del Mondo, con orari italiani. Sono ancora possibili modifiche, che saranno eventualmente segnalate, da parte della World Skate, che ha ancora non ha ufficializzato il piano definitivo. Nonostante
MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE (WORLD SKATE GAMES): PROGRAMMA DELL’EVENTO
7 OTTOBRE
- 20:00 — Junior Ladies Inline – Short Program
- 21:30 — Junior Men Inline – Short Program
- 22:10 — Senior Ladies Inline – Short Program
- 23:25 — Senior Men Inline – Short Program
8 OTTOBRE
- 20:10 — Junior Ladies Inline – Long Program
- 22:05 — Junior Men Inline – Long Program
- 22:50 — Senior Ladies Inline – Long Program
- 00:30 — Senior Men Inline – Long Program (del 9 ottobre)
9 OTTOBRE
- 17:45 — Junior Ladies – Short Program
- 20:45 — Junior Men – Short Program
- 23:00 — Senior Ladies – Short Program
- 02:05 — Senior Men – Short Program (del 10 ottobre)
10 OTTOBRE
- 14:40 — Junior Ladies – Long Program – meno Top 10
- 16:40 — Junior Men – Long Program – meno Top 10
- 17:45 — Senior Ladies – Long Program – meno Top 10
- 20:30 — Senior Men – Long Program – meno Top 10
- 22:30 — Junior Ladies – Long Program – Top 10
- 23:55 — Junior Men – Long Program – Top 10
- 01:20 — Senior Ladies – Long Program – Top 10 (dell’11 ottobre)
- 02:45 — Senior Men – Long Program – Top 10 (dell’11 ottobre)
11 OTTOBRE
- 22:00 — Junior Dance Couples – Style Dance
- 23:15 — Senior Dance Couples – Style Dance
- 01:25 — Junior Pairs – Short Program (del 12 ottobre)
- 02:10 — Senior Pairs – Short Program (del 12 ottobre)
12 OTTOBRE
- 20:00 — Junior Dance Couples – Free Dance
- 21:30 — Senior Dance Couples – Free Dance
- 00:25 — Junior Pairs – Long Program (del 13 ottobre)
- 01:25 — Senior Pairs – Long Program (del 13 ottobre)
13 OTTOBRE
- 21:30 — Junior Ladies Solo Dance – Style Dance
- 00:20 — Junior Men Solo Dance – Style Dance (del 14 ottobre)
14 OTTOBRE
- 17:15 — Junior Ladies Solo Dance – Free Dance – meno Top 10
- 19:25 — Junior Men Solo Dance – Free Dance – meno Top 5
- 20:55 — Senior Ladies Solo Dance – Style Dance
- 23:50 — Senior Men Solo Dance – Style Dance
- 02:10 — Junior Ladies Solo Dance – Free Dance – Top 10 (del 15 ottobre)
- 03:25 — Junior Men Solo Dance – Free Dance – Top 5 (del 15 ottobre)
15 OTTOBRE
- 20:00 — Senior Ladies Solo Dance – Free Dance – meno Top 10
- 22:20 — Senior Men Solo Dance – Free Dance – meno Top 10
- 00:05 — Senior Ladies Solo Dance – Free Dance – Top 10 (del 16 ottobre)
- 01:20 — Senior Men Solo Dance – Free Dance – Top 10 (del 16 ottobre)
16 OTTOBRE
- 22:00 — Junior Precision
- 22:50 — Junior Quartets
- 00:25 — Junior Show (del 17 ottobre)
17 OTTOBRE
- 20:55 — Senior Precision
- 21:55 — Senior Quartets
- 00:00 — Small Show (del 18 ottobre)
- 01:55 — Large Show (del 18 ottobre)