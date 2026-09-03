Pattinaggio artistico a rotelle, Bilancioni avanti nello short inline agli Europei, Desogus secondo tra gli uomini

Termina nel segno di Alessia Bilancioni la prima giornata di competizioni in quel di Ponte Di Legno, località della Val Camonica che ospita in questi giorni i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico a rotelle. L’azzurra si è infatti imposta nello short program inline femminile, controllando di un soffio la connazionale Viola Riccioni.

La romagnola ha aperto la performance con un doppio axel, chiamato degradato, per poi passare in rassegna la combinazione doppio lutz/doppio loop/thoren/doppio flip e il doppio lutz singolo. Ricevendo una qualità di esecuzione positiva sia nelle trottole che nella serie di passi (livello 2), la nostra portacolori ha ottenuto il punteggio di 45.44 (25.11, 20.33) arginando appunt Riccioni, seconda con 44.80 (28.79, 17.01). Sopra zona 30 anche la spagnola Adriana Santiago Navarro con 41.16 (22.49, 18.67).

Chiamato alla rimonta invece Michele Casanova, attualmente quinto con 26.35 (11.45, 16.08) in uno short dominato in lungo ed in largo dalla furia rossa David Gutierrez Bollain, il quale ha ipotecato il primo posto confezionando una prova da 65.91 (41.32, 24.59) rifilando un distacco siderale dal nostro Nicolo Desogus, solidissimo al posto d’onore con 47.72 (29.14, 18.58) seguito dall’altro spagnolo Ivan Jimenez Lopez, terzo co 39.48 (21.81, 18.67).

In campo Junior leadership solida per Rachele Bianchi, unica del lotto ad aver scavalcato quota 40 fermandosi a 42.99 (23.07, 19.92) scavando un solco consistente su Alice Pozzobon, seconda con 36.67 (21.92, 16.75), un punto in più dell’ucraina Emilia Karavaj, attualmente terza con 35.04 (18.21, 16.83) tallonata dalla spagnola Nerea Lòpez Vela, quarta con 35.00 (20.00, 15.00). Gara apertissima nella categoria maschile, con lo spagnolo miguel Santoyo Aldeguer al comando delle operazioni con 42.44 (26.60, 18.84) precedendo di un’incollatura Nicolas Schiavon, secondo con 41.91 (23.83, 18.08). Virtualmente sul podio anche Davide Spadafora con 29.71 (13.70, 18.01).