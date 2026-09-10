Pattinaggio artistico a rotelle, Artoni-Allegranti trionfano agli Europei! Pioggia di medaglie nelle coppie di danza

Un trionfo marchiato d’azzurro. Caterina Artoni e Raoul Allegranti si sono laureati Campioni d’Europa nella gara delle coppie di danza in quel di Ponte Di Legno, località teatro in questi giorni della rassegna continentale di pattinaggio artistico a rotelle. Una prova in totale controllo quella degli atleti italiani, i quali hanno messo tutta la loro esperienza in pista per dominare la gara in lungo ed in largo.

Dopo il vantaggio ottenuto nel segmento più breve, i Vice Campioni del Mondo hanno letteralmente scavato un solco profondissimo in quello più lungo, ricevendo livello quattro nei due sollevamenti (rotazionale e combinato) oltre che nel set di travelling (difficoltà più apprezzata dal pannello giudicante), livello tre nella serie di passi non in presa (due per la dama) e livello due nei cluster. Ottenendo per dispersione il miglior riscontro nel secondo punteggio i nostri ragazzi si sono spinti fino a 88.46 (42.00, 46.46) per 154.92, nove punti in più rispetto ai primi inseguitori, i portoghesi Ema Pitoco Sousa-Vitor Morais Castro, fermatisi a 81.52 (40.10, 41.43) per 145.98.

Missione compiuta poi per i nostri Linda Cantalini-Andrea Loguercio, bravissimi ad agguantare una bellissima medaglia di bronzo in rimonta battendo con il punteggio di 70.90 (38.40, 32.50) per 126.37 i neerlandesi Kyra Swanenberg-Tijmen Hendriks, alla fine quarti con 68.61 (37.10, 31.51) per 125.28.

Oro anche in categoria Junior con Mariaclaudia Parziale-Matteo DI Nunzio, già con mezzo piede sul gradino più alto dalla style e vincitori con 73.36 (35.50, 37.86) per 132.78. In top 3 anche Martina Michelone-Giulio Perucchini, i quali sono saliti di un posto rispetto al corto raccogliendo un altro prezioso metallo con lo score di 64.66 (35.10, 29.56) per 106.70. Argento infine per i lusitani Maria Rita Goncalves-Goncalo Manuel Cunha con 67.06 (35.40, 32.16) per 116.21.