Partizan Belgrado-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2027: orario, tv, programma, streaming

Trasferta in terra serba per l’Olimpia Milano in Eurolega! Oggi venerdì 25 settembre alle ore 20.45 i meneghini debuttano sul campo del Partizan Belgrado per la prima giornata della regular season 2026-2027 che sta per prendere il via.

L’Armani Milano si presenta all’appuntamento reduce dalla splendida cavalcata della scorsa stagione, coronata dallo scudetto, e soprattutto forte del successo conquistato appena il weekend scorso in Supercoppa Italiana, la seconda consecutiva per i colori biancorossi. Sotto la guida di Peppe Poeta, promosso la scorsa stagione capo allenatore dopo l’addio di Ettore Messina, Milano si presenta con un roster profondamente rinnovato, con gli arrivi di Alec Peters, RJ Cole, Darius Thompson, Devon Hall e Moses Wright ad affiancare le conferme di Ricci, Tonut, Guduric e Bolmaro.

Il Partizan Belgrado apre a sua volta la propria stagione europea tra le mura amiche della Belgrade Arena, con l’obiettivo di rilanciarsi dopo un’annata complicata culminata con le dimissioni di Zeljko Obradovic a novembre. Sulla panchina bianconera siede ora lo spagnolo Joan Penarroya, che ha guidato una campagna acquisti particolarmente ambiziosa con gli innesti di Carlik Jones, Alessandro Pajola, Lamar Stevens ed Ethan Thompson.

Inizio del match previsto questa sera alla Belgrade Arena di Belgrado (Serbia) alle ore 20.45. Diretta tv affidata alle telecamere di Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla del match di Eurolega dell’Olimpia Milano.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026-2027 OGGI

Venerdì 25 settembre

Ore 20.45 Partizan Belgrado-Armani Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA PARTIZAN-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET 2026-2027 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport