Rugby
Parisse: “Contro l’Argentina è una partita speciale. Ci aspetta un novembre impegnativo”
L’Italia affronterà l’Argentina il prossimo 14 novembre allo Stadio Luigi Ferraris di Genova nel match valevole per la quinta giornata del Nations Championship, nuova competizione che mette faccia a faccia le migliori dodici formazioni del panorama internazionale.
La sede del Comune di Genova a Palazzo Tursi ha ospitato la presentazione ufficiale del prestigioso appuntamento. Tra gli ospiti intervenuti spicca la presenza della leggenda azzurra Parisse che alla fine dell’evento ha presentato il match e le prospettive azzurre per i prossimi impegni.
Sergio Parisse, primatista di presenze in Nazionale e oggi assistente allenatore della rappresentativa tricolore, presenta così l’incontro: “È una partita speciale, per noi come per loro: ancor più speciale da giocare qui a Genova, la città da cui tantissimi nostri connazionali sono partiti, nel XIX e nel XX Secolo, per costruire il proprio futuro al di là dell’Atlantico”.
Sulle numerose sfide giocate contro l’Argentina e sui prossimi appuntamenti: “Ho giocato spesso a Genova, anche contro i Pumas: l’atmosfera del Ferraris, la vicinanza agli spalti, lo rendono uno degli stadi italiani dove il rapporto tra giocatori e pubblico è più intimo, un campo bellissimo per il nostro sport. Ci aspetta un novembre impegnativo contro Sudafrica, Argentina e Fiji, prima della finale del Championship a Londra, e la partita di Genova potrà rappresentare un crocevia importante della nostra stagione”.