Pardo Mati da record: mai così tanti punti per un centrale nella Nazionale italiana

Pardo Mati ha siglato 22 punti nella vittoria dell’Italia sulla Slovacchia arrivata ieri agli Europei 2026 di volley maschile: l’azzurro ha siglato il nuovo record di punti di un centrale con la maglia della Nazionale, che resisteva dal 1999, quando Andrea Giani ne mise a segno 21 contro la Russia nella finale degli Europei.

Il giocatore di Modena alla Gazzetta dello Sport ha commentato il traguardo raggiunto: “Essere paragonato a certi nomi mi fa arrossire, con la Slovacchia è andata bene, ma se potessi scegliere preferisco fare solo 5 punti ma vincere piuttosto che superare i 20 e perdere“.

La squadra viene prima di tutto per il centrale azzurro, che pensa al gruppo: “Questo non è uno sport individuale, viene sempre prima la squadra. Io devo migliorare in consistenza e continuità, la squadra deve state attenta ai cali di tensione“.