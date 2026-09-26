Paolini-Svitolina oggi, BJK Cup 2026: orario, tv, programma, streaming

Serve un’autentica impresa per sovvertire un pronostico che, almeno sulla carta, sembra sfavorevole. Buona parte delle possibilità di successo è affidata alla propria numero uno. Nella seconda semifinale della Billie Jean King Cup l’Italia, nel remake della sfida dello scorso anno, sfida l’Ucraina a Shenzhen.

Nel secondo singolare Jasmine Paolini incrocia nuovamente sulla propria strada Elina Svitolina, rivale ostica che spesso le ha causato diversi problemi. La toscana, nel match dei quarti contro la ritrovata cinese Qinwen Zheng, ha offerto una prova di cuore e carattere grazie a cui ha superato la rivale e impattato il confronto sull’1-1 per poi essere protagonista anche nel vittorioso doppio.

Sembra quasi scontato che, in attesa di capire quali saranno le scelte del capitano Garbin per l’altra singolarista, sia indispensabile poter contare sulla miglior versione di Jasmine Paolini per poter tenere aperta la sfida e, nella peggiore delle ipotesi, giocarsi il tutto per tutto nel doppio decisivo. Svitolina entrerà in campo ancora più carica dopo l’inattesa sconfitta subita nei quarti contro la belga Minnen.

Il match Paolini-Svitolina, valevole per la seconda semifinale della Billie Jean King Cup 2026 sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTennis+ e supertennis.tv. OA Sport proporrà la Diretta Live testuale del confronto.

CALENDARIO PAOLINI-SVITOLINA BJK CUP FINALS 2026

Sabato 26 settembre

Dalle ore 11.00 Italia-Ucraina (Seconda semifinale)

Primo singolare (tra le numero 2) – Diretta tv su SuperTennis HD

A seguire

Paolini-Svitolina – Diretta tv su SuperTennis HD

PROGRAMMA PAOLINI-SVITOLINA BJK CUP FINALS 2026 OGGI: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD

Diretta streaming: SuperTennis+, supertennis.tv

Diretta live testuale: OA Sport