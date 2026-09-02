Paolini si prende il derby con Stefanini e accede al terzo turno degli US Open

Jasmine Paolini fa suo il derby azzurro nel secondo turno degli US Open contro Lucrezia Stefanini. La testa di serie numero diciannove si è imposta in due set con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e diciassette minuti di gioco. Una buona prestazione da parte di Paolini, che nel prossimo turno si troverà di fronte la vincente del match tra la rumena Sorana Cirstea (n°16 del seeding) e la francese Diane Parry, dunque in ogni caso una sfida complicata.

Nessuna delle due giocatrici ha messo a segno ace ed entrambe hanno concluso senza doppi falli. Paolini ha vinto il 64% dei punti quando ha servito la prima mentre solo 47% per Stefanini, che ha abbassato notevolmente i suoi numeri nel secondo set. Sono stati ventuno i vincenti di Paolini contro i 10 della connazionale, che ha invece commesso un errore forzato in meno (23 contro 24).

Inizio di derby molto contratto per Paolini, mentre Stefanini sente decisamente meno la pressione e strappa a zero il servizio alla connazionale nel secondo game. La reazione comunque dell’ex numero quattro del mondo comunque non si fa attende e Jasmine rimedia subito con l’immediato controbreak. La situaizone si inverte tra quinto e sesto game, quando è prima Paolini ad ottenere il break e poi è Stefanini a pareggiare subito i conti con il controbreak. Il finale di set è ancora concitato, perchè nel nono game Paolini toglie ancora il servizio a Stefanini e poi in quello successivo riesce ad annullare due palle del controbreak. Al primo set point la toscana chiude sul 6-4.

La vittoria del primo set è quasi una liberazione per Paolini, che gioca decisamente più libera sia di braccio sia di testa nel secondo; mentre Stefanini comincia a sbagliare troppo. Il break per Jasmine arriva prima nel terzo game e poi anche nel quinto, portandosi così a condurre sul 4-1. Il match è praticamente finito, con Paolini che ottiene il terzo break del set e chiude sul 6-1, qualificandosi per il terzo turno.