Paolini-Cirstea oggi in tv, US Open 2026: orario, canale, streaming

Jasmine Paolini sfida Sorana Cîrstea oggi, venerdì 4 settembre, nel terzo turno degli US Open 2026. Il match è in programma alle 17:00. L’azzurra arriva all’appuntamento dopo le vittorie contro la slovena Erjavec e Lucrezia Stefanini, battuta 6-4, 6-1 nel derby italiano. A New York Paolini sembra aver ritrovato ritmo, reattività e buone sensazioni sul cemento.

Dall’altra parte della rete ci sarà una Cîrstea in grande fiducia. La romena, salita recentemente al numero 17 del ranking WTA e prossima al ritiro a fine stagione, ha superato senza particolari difficoltà Grabher e la francese Parry, imponendosi 6-2, 7-5.

I precedenti sorridono nettamente a Paolini, avanti 3-0. L’italiana ha vinto tutti gli scontri diretti: a Portorose nel 2021 e al Roland Garros nel 2023, entrambi al terzo set, e a Dubai nel 2024, in due set (6-2, 7-6). Cîrstea, però, è cresciuta sul cemento rispetto all’ultimo confronto e si presenta agli US Open con un rendimento convincente. Il match si preannuncia quindi equilibrato e dall’esito tutt’altro che scontato.

La partita tra Jasmine Paolini e Sorana Cirstea, valida per il terzo turno degli US Open 2026, andrà in scena oggi, venerdì 4 settembre. L’azzurra giocherà sul campo-17 e sarà il primo match, in un programma che inizierà a partire dalle ore 17:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport 253, SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PAOLINI-CIRSTEA US OPEN 2026 OGGI

Venerdì 4 settembre (orari italiani)

STADIUM 17 – inizio ore 17:00

Paolini [19] vs Cirstea [16]

Non prima delle 19:00: Townsend vs Shnaider [15]

Non prima delle 19:00: Li [29] vs Noskova [6]

Non prima delle 22:30: Michelsen vs Merida

PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 253

Diretta streaming: SkyGo, NOW, SuperTennis+, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport