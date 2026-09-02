Paola Egonu: “Fiera di come abbiamo lottato. Con questa squadra posso dare di più”

Paola Egonu ha disputato una partita di notevole spessore tecnico a Brno (Cechia), risultando determinante per il successo dell’Italia contro la Svezia agli Europei 2026 di volley femminile e l’annessa qualificazione alle semifinali della rassegna continentale. L’opposto ha fatto la differenza nella provvidenziale rimonta nel secondo parziale e poi si è accesa nelle fasi calde del terzo e del quarto set, andando a referto con 27 punti (51% in attacco, 2 ace).

La bomber si è distinta sotto la regia di Alessia Orro, dando vita a una duello contro la scatenata Isabelle Haak (42 punti e formidabile da ogni zona del campo). L’azzurra ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Fiera di come abbiamo lottato, siamo rimaste attaccate: bello giocare e uscirne insieme così. Devo sempre ringraziare le mie compagne, sono contenta di avere trovato il mio ritmo e aver potuto dare il mio contributo alla squadra“.

L’attaccante si è poi soffermata su alcuni aspetti tecnici, sulle difficoltà riscontrate nelle battute iniziali e sul sentimento della squadra: “Dovevamo trovare le posizioni, loro hanno fatto una grande prestazione. Non c’era nervosismo in squadra. Giocarci nuovamente con così poco tempo di distanza (dieci giorni tra il match del girone e il quarto di finale, n.d.r.) è sempre più complicato. Ci si conosce meglio, c’era la tensione per un quarto. Ora è bello essere qui, è bello viversi questi momenti al 100%“.

In vista della fase finale a Istanbul ha precisato: “Mi sento di poter dare ancora più con questa squadra“. L’Italia si trasferirà da Brno (Cechia) alla Turchia, dove sabato 5 settembre affronterà in semifinale la vincente del confronto tra la Polonia e i Paesi Bassi.