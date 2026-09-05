Paola Egonu e la gag: “Siamo a Istanbul. Ah no, in finale!”. Il sorriso: “Dovevamo creare la struttura, ora cuore e cazzimma”

Paola Egonu ha disputato una brillante semifinale agli Europei 2026 di volley femminile, contribuendo alla vittoria dell’Italia contro la Polonia al Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul. L’opposto ha messo a segno 20 punti, decisivi nel 3-1 con cui le Campionesse del Mondo hanno regolato le biancorosse e si sono meritate l’approdo all’atto conclusivo da disputare contro la Turchia, in programma domenica 6 settembre (ore 18.00).

Paola Egonu si è resa protagonista di un’incomprensione che si è subito trasformata in una simpatica gag. Ai microfoni della Rai le è stato chiesto dove fosse e ha risposto candidamente: “A Istanbul“. Affermazione corretta, visto che si sta effettivamente giocando nella metropoli anatolica, ma l’intervistatore stava aspettando uno scontato “in finale“, già pronunciato da alcune compagne di squadra. L’opposto ha riso di gusto e ha detto con convinzione: “In finale“.

La bomber ha proseguito analizzato il momento: “Quest’estate, con un cambio, c’è stato bisogno di lavorare e creare la struttura. Sono contenta del lavoro fatto e di come abbiamo gestito le partite. Mi godo il momento pensando a domani. Sono molto felice, soprattutto perché l’estate è lunga e non è mai scontato arrivare qui, sono contenta e fiera di esserci“.

Sui momenti di difficoltà provati stasera: “Ti senti spaesato, provi cose provate tanto e non ti vengono, ma c’è la lucidità di recuperare. Non sono da sola, ci aiutiamo tanto”. Cosa servirà per la finale? “Cuore, cazzimma e tutto ciò che abbiamo. Il pubblico turco? Saremo bravi a creare la nostra bolla, chiuderci tra di noi e dare tutto ciò che abbiamo. Ci saranno emozioni e tensione, ma dopo i primi punti non esisterà più nulla“.