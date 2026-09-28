Panatta sull’infortunio di Sinner: “Bisogna stare attenti. I giocatori devono fare una programmazione diversa”

Adriano Panatta è intervenuto nel ruolo di opinionista durante l’ultima puntata de “La Domenica Sportiva” su Rai 2, affrontando un tema delicato come quello degli infortuni sempre più frequenti nell’ambito del tennis internazionale di alto livello. Da quasi tre mesi a questa parte è fermo ai box il numero 1 al mondo Jannik Sinner, mentre l’altro dominatore del circuito Carlos Alcaraz è tornato agli US Open dopo un lungo stop per un problema al polso.

“Bisogna stare molto attenti, perché gli infortuni si sono più che raddoppiati. Oggi i tennisti, sia nella parte inferiore del corpo che in quella superiore, giocano in una maniera veramente spaziale. Si muovono a 200 km/h, colpiscono la palla sempre con grande forza“, spiega Panatta analizzando alcuni dei possibili fattori che stanno aumentando il numero di infortuni nel circuito professionistico.

“Un loro torneo, come sforzo fisico e mentale, vale due di quelli che giocavamo ai miei tempi. Devono quindi fare una programmazione diversa. Adesso i giocatori si fanno proprio male: al braccio, alla schiena, in tutte le articolazioni. Così non va bene“, ha aggiunto il 76enne nativo di Roma durante la trasmissione dopo la recente notizia del forfait di Sinner a Pechino.