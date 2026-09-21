Panatta ottimista: “Sinner e Alcaraz torneranno: sono giovani e recuperano velocemente”

Adriano Panatta ha parlato a Tennis World Italia circa la performance degli italiani agli US Open, viziata anche dall’assenza di Jannik Sinner. Il vincitore della Coppa Davis 1976, inoltre, ha parlato del ritorno in campo dopo l’infortunio dell’azzurro e del rientro dello spagnolo Carlos Alcaraz, certamente ancora non al meglio nello Slam statunitense.

L’assenza di Jannik Sinner agli US Open ha anche contribuito alla mancanza di tennisti italiani ai quarti di finale, ma Panatta predica calma, visti i risultati raggiunti nell’ultimo periodo: “Gli italiani stanno facendo grandi cose negli ultimi anni. E poi abbiamo il migliore al mondo in casa. Per quanto riguarda gli US Open, non ne farei un dramma. Forse eravamo abituati troppo bene“.

Sinner ed Alcaraz torneranno a giocare ai massimi livelli: “Sinner è certamente mancato, perché sarebbe stato il favorito, ma se il ginocchio lo ha frenato è giusto che si sia preso del tempo. Ha vinto tante partite quest’anno. È mancato anche Carlos Alcaraz nelle migliori condizioni. Tranquilli, torneranno, ne sono certo. Sono giovani e recupereranno rapidamente” .