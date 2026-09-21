Pallavolo, grande successo in TV per gli azzurri. Oltre due milioni di spettatori su Rai 2 per Italia-Danimarca

La pallavolo continua ad avere successo dentro e fuori dal campo. Dopo i trionfi di ascolti con la nazionale femminile, anche quella maschile non è da meno e adesso arrivano anche le partite che contano di più agli Europei. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, infatti, saranno impegnati mercoledì sera nei quarti di di finale contro la Finlandia, con l’obiettivo di staccare il biglietto per la semifinale di venerdì che si giocherà a Milano contro la vincente di Francia-Romania.

L’Italia è reduce dalla vittoria di domenica sera contro la Danimarca, un perentorio 3-0 per Giannelli e compagni. Uno spettacolo anche sugli spalti, visto che erano oltre 7.000 i tifosi presenti sugli spalti del PalaVela a Torino.

Un successo non solo sugli spalti, ma anche in televisione, visto che il match è stata seguita in diretta su Rai2 da 2 milioni e 237 mila spettatori, con il 13,3% di share e 5 milioni e 686 mila contatti totali. Numeri decisamente importanti e che sicuramente andranno a salire già dalla sfida dei quarti e poi si spera anche con semifinale e finale.

La partita era in contemporanea anche su Sky Sport ed anche i numeri della piattaforma satellitare sono stati ottimi. Infatti Italia-Danimarca è stata seguita da oltre 345 mila spettatori, con una reach di 860.000.