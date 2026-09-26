Pallanuoto, sorteggiati i gironi di Conference Cup: le avversarie di Trieste e De Akker Team

Sono stati sorteggiati i gironi della Conference Cup 2026-2027 di pallanuoto, la terza competizione europea per squadre di club: la prima edizione assoluta della manifestazione, disputata lo scorso anno, è stata vinta dal De Akker Team. La squadra felsinea ha rinunciato alla partecipazione all’Euro Cup per provare a difendere il titolo.

Il primo turno di qualificazione si giocherà dal 22 al 25 ottobre: i campioni in carica sono stati inseriti nel Girone E assieme agli spagnoli del Solatradex CN Mataró, che ospiteranno il raggruppamento, ai turchi del Heybeliada ASC ed all’altra squadra iberica del Sant Andreu.

L’altra squadra italiana al via sarà la Pallanuoto Trieste, sorteggiata nel Girone C con i neerlandesi del ZVL-1888 Leiden, gli inglesi del City of Manchester, ed i georgiani l’Olymp Tbilisi che saranno i padroni di casa. Le prime due dei Gruppi C ed E, insieme alla migliore terza, avanzeranno al secondo turno di qualificazione.

CONFERENCE CUP PALLANUOTO 2026-2027

Primo turno di qualificazione (22-25 ottobre)

Girone C: Pallanuoto Trieste, ZVL-1888 Leiden, City of Manchester, Olymp Tbilisi.

Girone E: De Akker Team, Solatradex CN Mataró, Heybeliada ASC, Sant Andreu.