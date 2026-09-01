Pallanuoto, l’Italia piega di misura la Spagna e vince il Girone B ai Giochi del Mediterraneo

L’Italia vince il Girone B del torneo di pallanuoto maschile dei Giochi del Mediterraneo 2026: il Settebello piega di misura la Spagna per 14-13 al termine di un incontro combattutissimo, chiude la prima fase a punteggio pieno ed in semifinale domani affronterà la Serbia, mentre gli iberici se la vedranno con il Montenegro.

Nel primo quarto l’Italia si porta in vantaggio con Condemi, la Spagna ribalta lo score e passa a condurre sull’1-2, poi Patchaliev griffa il 2-2. Nuovo vantaggio iberico, poi Cassia firma in superiorità il 3-3. Nella seconda frazione vantaggio azzurro con Ferrero, poi la Spagna mette a segno un parziale di 0-4 e vola sul 4-7. Due reti di Ferrero ed una di Cassia valgono il 7-7, ma gli iberici tornano avanti con il gol del 7-8 a metà gara.

Nel terzo periodo l’Italia firma il sorpasso con Condemi e Ferrero, la Spagna pareggia, ma Patchaliev restituisce il vantaggio agli azzurri. Gli iberici pareggiano ancora sul 10-10 prima dell’ultimo intervallo. Nell’ultimo quarto azzurri avanti col rigore di Ferrero, ma gli spagnoli impattano, poi è ancora Ferrero a portare in vantaggio il Settebello. Condemi su rigore firma il break, ma la Spagna ha la forza di rientrare sul 13-13, poi è ancora Ferrero, a 1’23” dalla conclusione, a griffare il gol del definitivo 14-13 che consegna la vittoria al Settebello.

PALLANUOTO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

FASE A GIRONI

Girone A: Montenegro 9, Serbia 6, Grecia 3, Slovenia 0.

Girone B: Italia 12, Spagna 9, Francia 3, Turchia 3, Bosnia Erzegovina 0.

1ª giornata – Venerdì 28 agosto

Girone A

Slovenia-Serbia 1-32 (0-7, 0-7, 1-9, 0-9)

Montenegro-Grecia 16-14 (4-3, 5-2, 3-4, 4-5)

Girone B

Italia-Bosnia Erzegovina 38-4 (10-1, 9-0, 9-1, 10-2)

Turchia-Spagna 9-15 (1-3, 3-4, 3-5, 2-3)

2ª giornata – Sabato 29 agosto

Girone B

Francia-Bosnia Erzegovina 35-4 (9-0, 9-0, 7-0, 10-4)

Turchia-Italia 7-25 (1-6, 1-6, 2-6, 3-7)

3ª giornata – Domenica 30 agosto

Girone A

Slovenia-Grecia 9-22 (2-4, 2-6, 1-4, 4-8)

Serbia-Montenegro 13-14 (3-3, 4-4, 4-3, 2-4)

Girone B

Italia-Francia 15-6 (2-1, 7-2, 4-1, 2-2)

Bosnia Erzegovina-Spagna 3-33 (1-7, 0-11, 0-7, 2-8)

4ª giornata – Lunedì 31 agosto

Girone B

Spagna-Francia 16-10 (5-3, 6-3, 3-0, 2-4)

Bosnia Erzegovina-Turchia 11-23 (2-5, 6-7, 2-5, 1-6)

5ª giornata – Martedì 1 settembre

Girone A

Montenegro-Slovenia 23-5 (6-2, 8-0, 5-2, 4-1)

Grecia-Serbia 5-15 (2-5, 1-4, 1-3, 1-3)

Girone B

Italia-Spagna 14-13 (3-3, 4-5, 3-2, 4-3)

20:30 Francia-Turchia

SEMIFINALI E FINALI

Semifinali – Mercoledì 2 settembre

13:00 Semifinale 5° posto: 3ª girone A-4ª girone B

14:30 Semifinale 5° posto: 3ª girone B-4ª girone A

16:00 Semifinale 1° posto: 1ª girone A-2ª girone B

17:30 Semifinale 1° posto: 1ª girone B-2ª girone A

Finali – Giovedì 3 settembre

09:00 Finale 7° posto

10:30 Finale 5° posto

12:00 Finale 3° posto

13:30 Finale 1° posto